Le vétéran gardien de but de hockey indien PR Sreejesh pense que le groupe de l’Inde dans la Coupe du monde de hockey est intéressant et stimulant.

L’Inde devrait accueillir la Coupe du monde masculine du 13 au 29 janvier de l’année prochaine.

L’Inde est placée dans une poule D délicate lors de la Coupe du monde de l’année prochaine et Sreejesh s’attend à une rude compétition de la part de ses adversaires lors de la phase préliminaire.

L’Inde, n°5 mondiale, est placée aux côtés de l’Angleterre (n°6 mondiale), de l’Espagne (n°8 mondiale) et du Pays de Galles en Coupe du monde.

Les Indiens ont fait match nul 4-4 contre l’Angleterre et ont battu le Pays de Galles 4-1 en route vers une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham cette année.

« C’est une piscine intéressante. L’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles sont tous trois de très bonnes équipes. Ayant récemment affronté l’Angleterre et le Pays de Galles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, je pense que ce sera une compétition difficile », a déclaré Sreejesh.

« Mais, nous n’avons pas besoin d’y penser maintenant. À l’heure actuelle, tout tourne autour de nous. Nous allons étape par étape et travaillons sur notre jeu au camp national. Nous sommes très excités et impatients de disputer la Coupe du monde à domicile pour la deuxième fois consécutive.

Mais avant l’événement phare, l’Inde accueillera l’Espagne n ° 8 mondiale les 30 octobre et 6 novembre lors de leur premier match de la prochaine FIH Pro League 2022-23 au stade Kalinga de Bhubaneswar.

Sreejesh estime que leurs deux premiers matches de la FIH Pro League contre l’Espagne en constante amélioration seront un “simulacre de test” avant la Coupe du monde qui se tiendra au début de l’année prochaine à Bhubaneswar et Rourkela.

« La FIH Hockey Pro League est la meilleure plateforme pour nous parce que nous pouvons jouer contre certaines des meilleures équipes. Les prochains matchs à domicile seront comme un test fictif pour nous, cela nous aidera pour le vrai défi auquel nous serons confrontés en janvier 2023 », a déclaré Sreejesh dans un communiqué de Hockey India.

« Cela nous aidera également à offrir aux jeunes joueurs l’expérience de jouer au hockey de haut niveau. C’est donc une excellente opportunité pour nous car cela nous aidera en quelque sorte à donner le tempo pour la Coupe du monde.

Le gardien dégingandé de 34 ans a récemment été nominé pour le prix du gardien de but de l’année de la FIH, et il a remercié ses coéquipiers pour cet honneur.

“C’est un honneur pour moi d’être nominé dans la catégorie Gardien de but de l’année de la FIH. Même si j’ai été nominé en tant qu’individu, cela n’aurait pas été possible sans mes coéquipiers, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes chaque jour pour l’équipe », a déclaré Sreejesh.

“Je suis privilégié d’avoir des coéquipiers et un personnel d’entraîneurs aussi incroyables qui m’ont aidé à tirer le meilleur parti de mon jeu et à l’amener à un autre niveau.

“Chaque fois que je suis nominé pour les prix, je sens que je place la barre plus haut pour moi et pour les jeunes qui aspirent à devenir gardiens de but. Si vous voulez atteindre ce niveau, vous devez continuer à travailler dur et vous efforcer d’être meilleur chaque jour », a-t-il ajouté.

