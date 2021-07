L’annonce du choc a été faite mardi après-midi, avec une déclaration officielle de USA Gymnastics initialement lue : « Simone Biles s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical.

« Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions. »

Déclaration officielle : « Simone Biles s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical. Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions. » Je pense à toi, Simone ! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv – Gymnastique américaine (@USAGym) 27 juillet 2021

Cependant, Biles elle-même a précisé plus tard que son bien-être mental faisait partie de la décision.

« Même si c’est si grand, ce sont les Jeux Olympiques. Mais à la fin de la journée, c’est comme si nous voulions sortir d’ici, pas être traînés hors d’ici sur une civière », dit l’étoile.

« Je n’ai plus autant confiance en moi qu’avant. Et je ne sais pas si c’est l’âge – je suis un peu plus nerveux quand je fais de la gymnastique.

« J’ai l’impression que je ne m’amuse pas autant et je le sais. »

Sa décision a remporté des éloges en ligne mais aussi des critiques pour ceux qui ont été accusés de faire pression sur la star.

Simone Biles a donné un coup de pied à tout le monde en 2018 avec un calcul rénal. Aussi grande qu’elle soit, sa force pourrait être encore meilleure. Faire ce qu’elle a fait à ce niveau pendant 8 ans est incroyable. Appréciez cela, peu importe où cela va. Arrêt complet. – Will Graves (@WillGravesAP) 27 juillet 2021

« Simone Biles a botté la queue de tout le monde [at the world gymnastics championships] en 2018 avec un calcul rénal », a commencé un tweet d’un journaliste d’AP.

« Aussi grande qu’elle soit, sa ténacité pourrait être encore meilleure. Faire ce qu’elle a fait à ce niveau pendant huit ans est incroyable. Appréciez cela, peu importe où cela va. Point final. »

« Quelqu’un l’a dit le mieux hier : ‘Simone Biles est une PERSONNE, pas une stratégie.’ J’espère que tout le monde lui donnera une putain de grâce », est venu un autre commentaire.

…… tout ce que je sais, c’est que vous feriez mieux de rester mignon en parlant de Naomi Osaka et de Simone Biles aujourd’hui. Et par mignon, je veux dire soutien et encouragement. Gardez-le mignon ou mettez-le en sourdine.Dassit. pic.twitter.com/M6xw1M8lWh – Shanelle Genai✨ (@shanellegenai) 27 juillet 2021

« Simone Biles a porté toute cette foutue fédération sur son dos depuis la première année du second mandat d’Obama », a souligné une autre partie.

« USA Gymnastics ne la mérite pas et je suis fier d’elle pour avoir fait ce qu’elle devait faire pour prendre soin d’elle. »

« Ces fans tous les quatre ans qui viennent de se connecter n’ont aucune idée de ce que cette femme a fait pour le sport. Secouant ma foutue tête, » était une réponse à ce post.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours le mardi Simone Biles ! pic.twitter.com/dCZKmu38OF – Jonathan Capehart (@CapehartJ) 27 juillet 2021

« Nous avons perdu Naomi Osaka et Simone Biles des Jeux olympiques en six heures alors que tout le monde dormait. Sûr de dire, les Jeux olympiques sont annulés », a déploré un journaliste américain, en faisant également référence à la défaite de l’as du tennis plus tôt ce matin.

« On t’aime Simone Biles » a déclaré l’animateur Andy Cohen aux côtés d’une bannière étoilée, à ses 2,3 millions de followers.

chère @Simone_Biles…Bien que je ne sois qu’un comparse sportif TRÈS idiot, je me suis senti obligé de te le rappeler. Tu es le meilleur de tous les temps… rien de ce qui se passe à Tokyo ne peut changer cela. Vos efforts, votre engagement et votre talent INCROYABLE ont été un cadeau pour nous, les fans. pic.twitter.com/APsVSswGdn – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 27 juillet 2021

« Chère Simone Biles, » a commencé l’ancienne star de la NFL et commentatrice sportive actuelle Pat McAfee dans une lettre ouverte, à un public similaire.

« Bien que je ne sois qu’un comparse sportif TRÈS idiot, je me suis senti obligé de te le rappeler. Tu es le meilleur de tous les temps… rien de ce qui se passe à Tokyo ne peut changer cela.

« Vos efforts, votre engagement et votre talent INCROYABLE ont été un cadeau pour nous, les fans. Bravo », a-t-il signé, aux côtés d’un mème d’un jeune spectateur faisant basculer sa casquette «Respect».