« Cela fait une décennie et demie que des gens comme votre mère ou mon père, franchement, n’ont tiré aucun revenu de leur revenu fixe », a déclaré Desai, s’exprimant lors de l’émission de CNBC. Sommet des conseillers financiers . « Ils ont pris la volatilité et cela n’a pas généré de revenus. »

« C’est un moment attrayant pour commencer à s’intéresser au crédit de qualité supérieure », qui peut fournir de « bons revenus », a déclaré Sonal Desai, vice-président exécutif et directeur des investissements de Franklin Templeton Fixed Income.

De nombreux conseillers sont passés à obligations à durée plus courte pour protéger les portefeuilles du risque de taux d’intérêt. Mais les allocations peuvent se déplacer vers des obligations à plus longue durée à mesure que la politique de la Fed change.

À mesure que les taux d’intérêt changent, les conseillers pèsent ce qu’on appelle la durée, qui mesure la sensibilité d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. La durée prend en compte le coupon, le temps jusqu’à l’échéance et le rendement payé tout au long de la durée.

Les investisseurs plus enclins au risque peuvent également envisager les obligations à haut rendement, a déclaré Desai, qui paient généralement un coupon plus élevé, mais présentent un risque de défaut plus élevé.

« Si vous pouvez prendre la volatilité au cours des 18 prochains mois environ, le haut rendement offre 8,5%, parfois près de 9% », a-t-elle déclaré.