“C’est une pente glissante”: comment les jeunes hommes tombent dans la radicalisation en ligne

Reid Brown se souvient de la première fois qu’il a été aspiré par l’algorithme – il n’avait que 13 ans et regardait des vidéos après l’école lorsque YouTube a commencé à le pousser vers des contenus controversés.

Au fil du temps, les vidéos sont devenues de plus en plus extrêmes, explique Brown, aujourd’hui âgé de 21 ans.

“Cela a commencé plutôt bénin”, se souvient-il. “Vous regardez quelque chose sur la mode adolescente et la prochaine chose que vous savez, l’algorithme vous poussera vers une vidéo de Ben Shapiro.”

Bien que Shapiro se décrit comme un commentateur politique conservateur, ses opinions sont controversées – et certaines sont carrément discriminatoires. Il a suggéré, par exemple, que les personnes transgenres souffrent d’un “trouble mental”.

Mais il compte au total 9,4 millions d’abonnés et de followers sur YouTube et Twitter, dont beaucoup sont des jeunes, comme Brown l’était lorsqu’il a été poussé dans la direction de Shapiro.

Bien que Shapiro ne soit affilié à aucun groupe haineux, des experts des médias, des études de genre et de la radicalisation des jeunes hommes affirment que le contenu du commentateur est répandu dans les communautés extrémistes en ligne.

Et l’exposition à des opinions controversées – et de plus en plus nuisibles – sur la masculinité, l’objectivation des femmes et de la communauté LGBT amène ces mêmes experts à s’inquiéter de la façon dont les groupes extrémistes d’extrême droite utilisent TikTok, YouTube et d’autres applications de médias sociaux dans une campagne au goutte à goutte radicaliser lentement les adolescents et les jeunes hommes vulnérables.

Bien que la décision de TikTok de supprimer le compte de l’influenceur Andrew Tate pour contenu misogyne, la société a déclaré avoir violé ses politiques a mis la discussion en lumière, les histoires personnelles de personnes comme Brown offrent un aperçu unique de l’effet que le contenu peut avoir sur les adolescents.

Les vidéos que Brown regardait au début de son adolescence étaient souvent misogynes, a-t-il dit, et cela a commencé à affecter sa façon de penser et sa façon d’interagir avec les gens à l’école.

Ellen Chloë Bateman, productrice de documentaires et de podcasts, a fait des recherches sur la radicalisation en ligne chez les jeunes hommes et la sous-culture incel. (Zoom)

“Je me souviens avoir répété certaines attitudes sexistes, des choses sur l’écart salarial… Surtout quand je traînais avec mes amis, on répétait toutes ces choses qu’on voyait sur internet. Beaucoup de sexisme et de misogynie.”

Voir ses amis jouer ces choses en personne l’a rendu “plus réel” que de simplement regarder une idée en ligne, a-t-il déclaré.

Cela peut dégénérer dans les commentaires

C’est exactement comme ça que fonctionne la radicalisation en ligne, dit Ellen Chloë Bateman de l’expérience de Brown.

Producteur de documentaires et de podcasts qui étudie la radicalisation en ligne chez les jeunes hommes et la sous-culture incel, Batemen décrit la radicalisation comme une “pente glissante” qui peut commencer lorsque des algorithmes poussent les garçons vers des vidéos de plus en plus nocives.

Ensuite, “quelqu’un pourrait vous engager dans un fil de commentaires et vous dire de rejoindre son groupe de discorde [where] le contenu devient de plus en plus sombre, et c’est énervé”, a-t-elle déclaré. “C’est divertissant pour certains jeunes gars, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes tombé dans une sous-culture extrémiste.”

Les cibles sont souvent des hommes jeunes qui se sentent perdus ou isolés ; ils considèrent ces groupes comme un moyen d’échapper à ces sentiments, dit-elle.

Joanna Schroeder, une écrivaine spécialisée dans le genre et les médias, dit que les jeunes hommes peuvent se sentir “non pertinents” s’ils sont incapables de parler de la façon dont ils ressentent les médias qu’ils consomment. (Zoom)

“L’attrait de ces groupes haineux est qu’ils donnent aux jeunes hommes isolés un sentiment de communauté et de pouvoir – souvent pour la première fois de leur vie – et leur donnent une cible, quelqu’un à blâmer pour les défis qu’ils perçoivent dans leur vie.”

Certains jeunes hommes peuvent également considérer les messages d’autonomisation des femmes et des filles comme une attaque contre la masculinité, explique Joanna Schroeder, une écrivaine dont les travaux portent sur le genre et la représentation médiatique.

“Peut-être qu’ils voient des trucs Me Too … peut-être qu’ils voient un T-shirt ou un autocollant qui dit:” L’avenir est féminin “”, a-t-elle déclaré. “Il y a beaucoup de contenu encourageant pour les filles… et si [young men] n’ont pas l’occasion de parler de leurs sentiments à ce sujet, ils peuvent voir cela comme « les hommes ne sont pas pertinents ».

“Cela ne signifie pas nécessairement que c’est ce qui se passe … mais ils peuvent ressentir cela.”

Alors, comment notre société peut-elle donner aux jeunes hommes un moyen de gérer leurs sentiments de manière saine ?

C’est ce que Morris Green s’est retrouvé à demander – et ce qu’il dit espérer que son organisation puisse offrir.

Trouver un débouché sain

Green est un consultant en éducation à la santé qui fait partie de GuysWork en Nouvelle-Écosse, une organisation qui en est à sa 11e année.

Green dit qu’il a commencé à travailler avec des écoles de la Nouvelle-Écosse en 2012, dans l’espoir de donner aux jeunes hommes un espace sûr pour parler de leurs sentiments, de leur santé mentale et de perturber les idéaux problématiques sur la masculinité.

Morris Brown se concentre sur la création d’espaces sûrs et inclusifs pour les jeunes hommes grâce à Guys Work. (Soumis par Morris Brown)

Ces normes sociales néfastes peuvent inclure n’importe quoi, de la pression exercée sur les jeunes hommes pour qu’ils boivent de l’alcool, jusqu’à ne pas vouloir être perçu comme vulnérable ou demander de l’aide, a-t-il déclaré.

Il y a aussi souvent de l’homophobie et la crainte qu’être autre chose qu’hétéro puisse être perçu par les pairs comme “pas normal”.

“Nous voulions essentiellement normaliser le comportement de recherche d’aide”, a-t-il déclaré.

Green a déclaré que les sessions GuysWork se concentrent sur la promotion d’un sentiment de sécurité et d’inclusion pour les jeunes hommes qui pourraient ne pas avoir de modèle adulte ou quelqu’un à qui ils pensent pouvoir parler.

“Nous essayons vraiment d’être créatifs … avec les leçons et la facilitation, pour créer cette sécurité pour certaines conversations vraiment importantes qui ne se produisent tout simplement pas dans la plupart des cas.”

Et ça paye.

En 2020, GuysWork a participé à une étude avec l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, N. peut nuire à la santé à court et à long terme.

Bon nombre des 180 étudiants qui ont participé ont déclaré qu’ils estimaient qu’ils n’avaient plus besoin d’exercer un “certain type de masculinité typique et traditionnelle” et qu’ils pouvaient plutôt être “doux, attentionnés, gentils et prévenants”, a déclaré Gilham.

Bateman et Schroeder conviennent tous deux que les modèles de rôle sont essentiels au développement sain des jeunes hommes. Ils disent qu’il est important que les parents parlent avec leurs enfants du type de contenu qu’ils consomment en ligne.

“[Parents] doivent surveiller les signes de radicalisation, y compris les changements de langage et de comportement », a déclaré Bateman.

Comment avoir des conversations saines

Bien que les parents ne puissent pas devancer toutes les technologies que leurs adolescents pourraient utiliser, a déclaré Schoeder, ils peuvent offrir de l’aide en leur enseignant l’éducation aux médias – et dès le début.

“Nous commençons à faire de la critique médiatique avec eux quand ils sont assez jeunes, donc ils ont la capacité d’analyser quelque chose quand cela leur est présenté.”

Et il est important d’être curieux avec les adolescents plutôt que de réagir avec colère s’ils partagent qu’ils regardent des vidéos controversées, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les algorithmes et leur agenda :

Comment les algorithmes ciblent les jeunes hommes Joanna Schroeder, une écrivaine qui se concentre sur le genre et les médias, explique pourquoi les algorithmes des médias sociaux ciblent les jeunes hommes et comment cela peut avoir un impact sur ce qu’ils regardent en ligne.

“Posez-leur des questions sur ce qu’ils pensent de [the content] puis affirmez leur bonté de vous en parler.

Quant à Brown, il est maintenant étudiant de quatrième année en génie mécanique à l’Université Dalhousie. Il a dit qu’il avait pu éviter d’être entraîné dans des contenus plus extrêmes en utilisant moins souvent les médias sociaux – et en lisant à la place de la littérature et diverses publications médiatiques.

Pour lui, cela se résume vraiment à l’impact des médias sociaux.

“Les jeunes hommes ne sont pas intrinsèquement sexistes. Je pense que ce sont les algorithmes qui peuvent vraiment les rendre ainsi.”