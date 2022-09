“C’est une parodie à notre époque” : la colère face à la ville américaine de 150 000 habitants qui n’a plus d’eau potable à boire | Nouvelles américaines

Dans le parking de Walmart, une longue file de véhicules est le reflet cru de l’Amérique en 2022.

Il y a des visages de frustration à l’intérieur de chaque voiture. Il y a aussi de la colère et de la confusion, car ici à Jackson, la capitale de l’État du Mississippi, ils n’ont pas d’eau potable.

Un ordre d’ébullition de l’eau a été mis en place dans toute la ville au cours du mois dernier en raison de “niveaux de turbidité élevés”, ce qui rend l’eau trouble. Cela faisait suite à une série de perturbations de l’approvisionnement en eau de la ville depuis des années, causées par

niveaux élevés de plomb, contamination bactérienne et dommages causés par les tempêtes.

Cette fois, la crise a été exacerbée par des inondations, qui ont endommagé les stations d’épuration vieillissantes de la ville.

“C’est une parodie que cela se produise de nos jours”, me dit un homme dans la file d’attente. “Lorsque l’infrastructure est obsolète, c’est le type de problèmes que nous avons.”

“Nous ne faisons pas du tout confiance à l’eau”, dit une autre, ajoutant qu’elle ne fait plus confiance à l’eau depuis des années.

Beaucoup dans cette ville de 150 000 habitants font la collecte pour leurs proches, jeunes et âgés.

“Nous essayons d’apporter de l’eau à sa mère. Elle a 87 ans”, dit une femme en désignant son passager.

Je demande s’ils ont de l’eau à la maison. “Il sort, mais il est très lent. Et vous ne pouvez pas l’utiliser pour quoi que ce soit. On nous dit de le faire bouillir pendant trois minutes.”

Les directives émises par la Croix-Rouge américaine suggèrent que les gens devraient utiliser des filtres à café pour éliminer le sable de l’eau avant de la faire bouillir, tel est l’état des choses.

Au-delà des défis immédiats de savoir comment se laver, tirer la chasse d’eau, trouver de l’eau à boire, ils blâment soit le maire de la ville, soit le gouverneur de l’État.

“Le gouverneur est à blâmer pour cela”, dit un homme. “Il ne donnera pas les fonds à Jackson pour l’aider.”

Image:

Les files d’attente pour l’eau sont un phénomène quotidien



Les eaux de crue de la rivière des Perles ont également paralysé le système d’approvisionnement en eau au cours des quinze derniers jours, mais ce n’est pas simplement une histoire de dégâts causés par la tempête. C’est une question de financement, de politique et de race.

A Jackson, 82% des habitants sont noirs, un quart vit dans la pauvreté – 25% pour un pays où le taux de pauvreté moyen est de 11%. Les taux de criminalité sont parmi les plus élevés du pays.

Jackson est une ville qui se sent négligée et oubliée, comme tant de coins de l’Amérique d’aujourd’hui.

Président Joe Biden a fait de la lutte contre l’effondrement des infrastructures du pays une question politique centrale avant les élections de mi-mandat de novembre.

Il a promis un soutien fédéral pour les défis immédiats. Réparer un héritage de sous-investissement prendra de nombreuses années.

Lors d’une conférence de presse à travers la ville, une démonstration d’unité politique a masqué une relation délicate entre le maire de la ville et le gouverneur de l’État.

Le maire Chokwe Antar Lumumba, un démocrate, demande depuis des années plus de financement pour Jackson au gouverneur républicain de l’État, Tate Reeves.

Image:

Gouverneur d’État Tate Reeves



J’ai demandé à M. Reeves pourquoi la ville se trouve dans cette situation extraordinaire.

“Eh bien, ce que je vous dirais, c’est que je sais que vous, dans la presse, voulez vraiment jouer le jeu du blâme, et vous voulez vraiment vous concentrer sur le fait de monter différentes personnes les unes contre les autres, et c’est certainement votre priorité, et c’est très bien.

“Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est la santé et le bien-être immédiats des résidents de Jackson.”

Le gouverneur Reeves a poursuivi: “Il y aura beaucoup de temps à l’avenir pour jouer au jeu du blâme. Et vous pouvez faire tout cela, vous pouvez le faire en temps réel si vous le souhaitez, mais je n’ai pas le temps pour ça. “

Le maire de la ville, Chokwe Antar Lumumba, que certains blâment également pour la crise, s’est montré plus ouvert.

“Il s’agit d’un ensemble de problèmes accumulés basés sur une maintenance différée qui n’a pas eu lieu depuis des décennies”, a-t-il déclaré.

Il a estimé qu’il en coûterait au moins 1 milliard de dollars (870 millions de livres sterling) pour réparer le système de distribution d’eau. Des milliards supplémentaires seraient nécessaires pour résoudre la négligence plus large.

“Les habitants de Jackson méritent un système fiable, et nous attendons avec impatience une coalition de volontaires qui se joindront à nous dans la lutte pour améliorer ce système qui échoue depuis des décennies”, a déclaré le maire Lumumba.

La dure réalité est que les autorités ici n’ont aucune idée du moment où l’eau potable reviendra à cette communauté américaine.