Rory McIlroy et Shane Lowry pensent que l’absence de rebelles LIV de premier plan au sein de l’équipe européenne de Ryder Cup a permis aux plus jeunes membres de briller.

Lee Westwood, Ian Poulter et Sergio García – tous des icônes européennes lors de l’événement biennal – ont raté la victoire 16½-11½ contre les États-Unis en Italie après leur passage sur le circuit soutenu par l’Arabie Saoudite. Ludvig Åberg, Nicolai Højgaard et Robert MacIntyre figuraient dans l’équipe gagnante en tant que recrues, McIlroy parmi les membres les plus expérimentés du camp.

« Ils ont eu des carrières incroyables à la Ryder Cup et ils ont fait leurs choix », a déclaré McIlroy à propos du contingent LIV. « Ils ont fait ce qu’ils ont fait et personne ne peut enlever l’impact qu’ils ont eu sur l’équipe européenne au fil des ans.

Revue de presse US Ryder Cup : « Les Américains ont troqué l’acrimonie contre l’apathie » En savoir plus

« Mais j’ai l’impression que cette semaine, sans ces grandes personnalités dans la salle d’équipe, les autres gars ont cette chance de s’épanouir et de briller : Viktor [Hovland]Jon [Rahm], moi-même; il n’y avait pas beaucoup d’espace occupé dans cette pièce par certaines des autres grandes personnalités et cela permettait simplement au reste de l’équipe de s’épanouir. C’est une jeune équipe. Nous pouvons tous grandir ensemble. Je pourrais potentiellement être la personne la plus âgée de l’équipe la prochaine fois. C’est une nouvelle ère et elle est plutôt bonne.

Luke Donald, le capitaine de l’équipe européenne, a révélé qu’il avait reçu des messages de félicitations de García, Westwood et Poulter après la récupération du trophée.

Lowry, qui a participé à sa deuxième Ryder Cup, a soutenu la position de McIlroy. « Ne pas avoir ces gars là cette semaine a donné à certains gars l’opportunité d’être quelque chose de différent dans la salle d’équipe », a déclaré le champion de l’Open 2019. « Et je pense que cela a fait une grande différence.

« Nous avons accueilli trois des quatre meilleurs joueurs du monde dans la salle d’équipe cette semaine. Si ces gars étaient dans la salle des équipes, ils sont évidemment de grandes légendes de la Ryder Cup et ont été incroyables, mais peut-être que Jon, Rory et Viktor n’auraient pas été ce qu’ils étaient cette semaine.

« Nous avons construit ici les os d’une future équipe incroyable. Ludvig, Nicolaï, Viktor. Rahmbo n’est pas vieux, Rory n’est pas vieux, Tommy [Fleetwood] n’est pas vieux. Tout le monde est assez jeune dans la salle des équipes.

Lowry a révélé l’un des secrets du succès de l’Europe : les blagues de papa. « Chaque soir, lorsque nous retournions dans nos chambres, nous en avions une différente sur nos lits, sur une petite carte Ryder Cup », a déclaré l’Irlandais.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end « , »newsletterId »: »le-recap », »successDescription »: »Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end »} » config= »{« renderingTarget »: »Web « } »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La fête de la victoire de l’Europe, à laquelle ont participé la plupart des membres de l’équipe américaine, comprenait la présentation de la véritable Ryder Cup aux côtés de 12 répliques qui se trouvaient sur les stands de l’hôtel de l’équipe toute la semaine.

« Ces matinées sont les plus difficiles », a déclaré McIlroy avant son départ de Rome. « Vous devez dire au revoir aux gens, vous ne les verrez pas dans un moment.

« Cela ne dure qu’une semaine, mais ils ont l’impression de devenir en quelque sorte une famille. Nous prévoyons donc déjà de nous retrouver à Dubaï dans quelques semaines. Donc c’est génial. C’est parfait. »