C’est une journée de 250 $ sur les 256 Go de Galaxy S21 Ultra et S21 +

À ce stade de la vie de la série Galaxy S21, Samsung et ses partenaires commerciaux vous donnent peu de raisons d’envisager des modèles de 128 Go de S21, S21 + ou S21 Ultra. Toutes les parties concernées continuent de proposer des remises sur ces fabuleux téléphones, seules les remises font baisser les prix et vous permettent de doubler le stockage sans payer de supplément.

À titre d’exemple, dans une nouvelle offre qui a débuté aujourd’hui, Amazon propose une réduction qui vous permettra d’obtenir n’importe quel modèle de 128 Go Galaxy S21, S21 + ou S21 Ultra pour 100 à 200 USD de réduction. Cependant, si vous regardez plutôt les variantes de 256 Go de chacune, vous les obtiendrez au même prix que les téléphones de 128 Go à prix réduit. Cela signifie jusqu’à 250 $ de réduction et tout le stockage.

Voici la répartition:

Galaxy S21 256 Go (699 $ – 150 $ de rabais)

Galaxy S21 + 256 Go (799 $ – 250 $ de réduction)

Galaxy S21 Ultra 256 Go (999 $ – 250 $ de rabais)

Ce sont d’excellents prix sur les meilleurs téléphones sortis en 2021 pour les utilisateurs d’Android. Le S21 Ultra est sans aucun doute le téléphone de ceux qui veulent l’excellence sans compromis.

L’accord est probablement en cours pour la journée, mais les délais de livraison diminuent déjà. Allez-y.