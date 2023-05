Le bref séjour de Cristiano Ronaldo et de sa petite amie Georgina Rodriguez en Arabie saoudite a été tout simplement controversé. Tout a commencé avec leur déménagement dans un complexe chic en Arabie saoudite l’année dernière. La loi saoudienne n’autorise pas les couples non mariés à vivre ensemble et Ronaldo et Georgina ne se sont pas encore mariés. Le duo a cependant été exempté en raison de son statut très médiatisé. Mais Georgina semble maintenant l’avoir retrouvée dans la soupe grâce à sa dernière publication Instagram. Georgina a pris d’assaut Internet avec certaines de ses photos de bikini. La publication est devenue virale en un rien de temps, recueillant plus de quatre millions de likes. Mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont rapidement souligné que son message violait une certaine loi saoudienne qui interdirait de porter des robes courtes et des bikinis.

Cet internaute a exprimé sa surprise en commentant : « En Arabie Saoudite ? En Arabie Saoudite ? Je jure devant Dieu. »

« Les Saoudiens sont en colère », lit-on dans un autre commentaire.

Une autre personne a écrit : « C’est l’endroit le plus pur sur terre, comment cela va-t-il se passer ? »

Un utilisateur d’Instagram a exprimé sa colère en répondant : « Je jure par Dieu, c’est une insulte au pays des Deux Saintes Mosquées en Arabie Saoudite ».

Née à Buenos Aires, en Argentine, Georgina Rodriguez a commencé à être aperçue avec Cristiano Ronaldo ensemble en public depuis fin 2016. En juin 2017, le couple a accueilli les jumeaux Mateo et Eva via la maternité de substitution. Ils ont eu la chance d’avoir une fille en novembre 2017. Ronaldo et Georgina ont eu une petite fille l’année dernière, mais ils ont également dû souffrir de la mort de leur fils à naître en 2022.

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du jeu après avoir terminé son transfert au club Al-Nassr basé en Arabie saoudite cette saison. Plus tôt cette année, la superstar portugaise a marqué quatre buts lors d’un match pour Al Nassr pour franchir la barre des 500 buts en championnat. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a jusqu’à présent marqué dans cinq ligues différentes pour autant d’équipes. Avec 118 réalisations à son actif, l’ancien attaquant du Real Madrid est le joueur le plus titré du football international. Lors de sa dernière mission, le joueur de 38 ans n’a pas réussi à trouver le fond du filet lors d’une rencontre de la Saudi Pro League contre Al-Khaleej.

