Gareth Southgate a déclaré que ce serait « une insulte à l’Ukraine » pour l’Angleterre de faire tourner sa formation en raison de la possibilité que quatre joueurs manquent une potentielle demi-finale de l’Euro 2020.

Phil Foden, Harry Maguire, Declan Rice et Kalvin Phillips seraient tous exclus d’un match des quatre derniers matchs contre la République tchèque ou le Danemark s’ils obtenaient un autre avertissement lorsque les Trois Lions affronteraient l’Ukraine en quart de finale samedi au stade olympique de Rome.

L’Angleterre est favorite pour se qualifier pour la finale en tant qu’équipe la mieux classée dans sa moitié de match nul, alors qu’elle n’a perdu qu’une seule de ses sept rencontres avec l’Ukraine, remportant le seul précédent affrontement de l’Euro 1-0 en 2012.

Cependant, interrogé par ESPN si la situation du carton jaune affecterait sa sélection d’équipe contre l’équipe d’Andriy Shevchenko, Southgate a répondu :

« Non. Je ne comprends pas vraiment ce raisonnement. Je comprends que stratégiquement vous aimeriez faire cela, mais je ne peux pas penser à un pays au monde qui ferait cela pour un quart de finale.

« Et surtout pas un pays qui n’a participé qu’à trois demi-finales de son histoire. Non, je pense que nous devons nous concentrer sur demain. Je pense que ce serait une grosse erreur pour nous de penser à autre chose et je le pense serait aussi une insulte à l’Ukraine.

« Donc, nous ne prendrons aucune décision sur la base de cartons jaunes. Nous l’avons fait lors du dernier match de groupe parce que nous savions que nous nous étions qualifiés et nous avons eu l’opportunité de protéger Phil pendant ce match parce que nous n’étions pas sûrs de ce qui allait se passer. plus loin. Mais maintenant, nous jouons pour gagner et nous devons avoir tout le monde disponible. »

Le match débutera à 21 heures, heure locale, mais les températures dans la capitale italienne devraient toujours atteindre 25 degrés Celsius. L’Angleterre a habituellement eu du mal à faire face à de telles conditions en raison de son manque d’exposition à des climats plus chauds pendant la saison nationale, mais Southgate tire confiance de sa victoire d’ouverture du Groupe D contre la Croatie à Wembley. Les températures de cet après-midi ont atteint un sommet annuel de 28 degrés Celsius au Royaume-Uni.

« Je ne pense pas qu’il fera aussi chaud que le match contre la Croatie et bien sûr le soleil se couchera », a-t-il déclaré. « Nous jouerons le soir, ce qui donnera un peu de répit, je pense. Je pense que nous sommes définitivement habitués à gérer ce genre de conditions. Il sera important de bien utiliser le ballon.

« C’est certain et nous avons toutes sortes de stratégies de refroidissement et de réhydratation que n’importe quelle équipe aurait vraiment. »

Pendant ce temps, Southgate a ajouté que l’ailier d’Arsenal Bukayo Saka fait face à un test de condition physique tardif après avoir reçu un coup à l’entraînement vendredi.