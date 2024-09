« C’est une injustice à 100 % » : Savannah Chrisley promet que la famille fera appel après la nouvelle condamnation de Julie – WSB-TV Channel 2

ATLANTA — La famille de la star de téléréalité Julie Chrisley n’était pas contente après qu’un juge l’a condamnée à sept ans de prison.

Tom Jones de Channel 2 était à l’intérieur de la salle d’audience fédérale mercredi pour l’audience alors que Julie Chrisley fondait en larmes expliquant au tribunal qu’elle avait eu 20 mois pour réfléchir à ses actions qui l’ont conduite là-bas.

Elle s’est ensuite excusée.

Après que le juge l’a condamnée à sept ans de prisonsa fille Savannah a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite de cette décision.

« C’est une injustice à 100 % », a déclaré Savannah Chrisley après l’audience.

Savannah semble attribuer la décision du juge de ne pas réduire la peine de sa mère au climat politique.

« Soyons réalistes. Nous sommes dans le comté de Fulton. Nous avons vu des injustices se produire. À maintes reprises », a déclaré Savannah Chrisley.

Elle n’a pas dit quelles injustices elle a vues.

Julie Chrisley et son mari Todd, de l’émission de téléréalité « Chrisley Knows Best », ont été reconnus coupables il y a deux ans de fraude bancaire et d’évasion fiscale.

Todd a été condamné à 12 ans de prison. Julie à sept ans.

Une cour d’appel a statué que les directives de détermination de la peine avaient changé et que la perte due à la fraude avait été considérablement réduite. Julie devait donc être condamnée à nouveau.

Julie, vêtue d’un uniforme de prison bleu, s’est excusée en larmes pour ses actes. Elle a déclaré qu’elle travaillait pour devenir une meilleure personne.

Savannah a pleuré et a dit à Jones par la suite que c’était difficile d’écouter sa mère.

« C’est déchirant. C’est déchirant, surtout en tant que femme, de voir comment les femmes sont traitées dans le système », a déclaré Savannah Chrisley.

Les procureurs ont demandé au juge de maintenir la peine à sept ans.

La défense souhaitait une réduction de peine.

La juge a déclaré que lorsqu’on fait une erreur, voici les conséquences. Elle a ensuite condamné Chrisley à 84 mois de prison.

Savannah Chrisley a déclaré que ce n’était pas la fin de l’histoire.

« Nous allons donc aller de l’avant et faire appel », a déclaré Savannah Chrisley.

Julie Chrisley a passé 20 mois en prison, il semble donc qu’il lui reste encore environ cinq ans à purger.

