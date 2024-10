L’épisode pilote de la mini-série à succès de Netflix « Baby Reindeer » présente aux téléspectateurs le message suivant : « C’est une histoire vraie ».

Mais quelle part du créateur de « Baby Reindeer » Richard Gadd récit fictif d’une rencontre qui a changé sa vie avec un harceleur en série est-ce réellement vrai ? C’est la question au cœur d’une affaire judiciaire très médiatisée qui pourrait influencer la manière dont Hollywood gérera à l’avenir les adaptations scénarisées d’événements réels.

En juin, la femme qui aurait inspiré le personnage de harceleur dans « Baby Reindeer » a poursuivi Netflix pour négligence et diffamation.

La plainte de Fiona Harvey, d’une valeur de 170 millions de dollars, accusait le géant du streaming basé à Los Gatos, en Californie, d’avoir raconté des « mensonges brutaux » et tenté de « détruire vicieusement » sa vie à la recherche d’argent et de téléspectateurs – tout en faisant la promotion de la série comme une histoire vraie.

« C’était une très bonne série qui montre comment les frontières entre raconter une histoire vraie et l’art des docudrames peuvent soulever des problèmes juridiques uniques », a déclaré Jason Shepard, doyen par intérim du College of Communications de Cal State Fullerton.

Le genre des histoires vraies constitue depuis un certain temps une source fiable de revenus et de récompenses pour les studios hollywoodiens, avec des projets allant des biopics à succès (« Bohemian Rhapsody », « Bob Marley: One Love ») aux docudrames télévisés captivants (« American Crime Story », « Inventing Anna ») est lancé avec un grand succès.

Mais représenter des personnes et des événements réels comporte des risques réels, et ce n’est pas la première fois que Netflix est poursuivi pour diffamation.

En juin, le streamer réglé un procès déposée par l’ancienne procureure de la ville de New York, Linda Fairstein, qui a allégué qu’elle avait été injustement représentée dans la mini-série d’Ava DuVernay, lauréate d’un Emmy, sur l’affaire des joggeurs de Central Park en 1989, « Quand ils nous voient ».

Dans le cadre du règlement, Netflix a accepté de déplacer une clause de non-responsabilité (similaire à celle attachée à « Baby Reindeer ») du générique de fin à l’ouverture de la série. Fairstein n’a reçu aucun argent de l’accord et DuVernay a maintenu le portrait.

John L. Krieger, avocat en propriété intellectuelle au sein du cabinet d’avocats Dickinson Wright de Las Vegas, a déclaré que l’affaire « Baby Reindeer » pourrait inciter les producteurs et les studios à être « plus conscients de la nécessité de s’assurer qu’il n’y a aucune allégation selon laquelle quelque chose est vraiment exact à 100%. «

Adapté du one-man show de Gadd du même nom, « Baby Reindeer » met en vedette Gadd dans le rôle d’un comédien de stand-up en difficulté dont la vie commence à s’effondrer après qu’une femme nommée Martha Scott (Jessica Gunning) développe une obsession troublante pour lui.

Le drame qui fait réfléchir a remporté six Emmy Awards le mois dernierdont les prix des séries limitées, de l’acteur principal (Gadd) et de l’actrice dans un second rôle (Gunning). Ce fut également un énorme triomphe commercial, accumulant plus de 88 millions de vues au cours de ses trois premiers mois sur Netflix, selon le streamer.

La prétendue « vraie Martha », cependant, n’était pas une fan.

La plainte de Harvey conteste la description par Netflix de Martha comme une harceleuse condamnée à deux reprises qui a agressé sexuellement le personnage de Gadd, Donny Dunn, et est condamnée à cinq ans de prison pour ses actes.

« Les accusés ont raconté ces mensonges, et n’ont jamais arrêté, parce que c’était une meilleure histoire que la vérité », peut-on lire dans le procès, « et les meilleures histoires rapportaient de l’argent ».

Dans un communiqué, Netflix s’est engagé à « défendre cette affaire vigoureusement » et « à défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire ».

Le streamer a déposé une requête en juillet pour rejeter la plainte d’Harvey au motif que la création de Gadd est une forme de discours protégé et qu' »aucun téléspectateur raisonnable ne pourrait comprendre » Baby Reindeer « comme faisant des déclarations factuelles sur Harvey », entre autres facteurs.

« Chaque déclaration diffamatoire présumée est présentée dans le contexte de choix stylistiques et cinématographiques qui réaffirment pour le téléspectateur que la série n’est pas une représentation précise d’un fait historique », peut-on lire dans la motion.

Le tribunal a fait droit aux demandes de Netflix visant à abandonner les allégations de négligence de Harvey et à demander des dommages-intérêts punitifs. Mais il a confirmé la plainte en diffamation, qu’il a jugée « à la fois légalement suffisante et étayée par des preuves ».

Netflix a fait appel de la décision du tribunal et maintient que le procès de Harvey devrait être rejeté dans son intégralité.

« Nous sommes absolument ravis de la décision du tribunal », a déclaré Richard Roth, avocat représentant Harvey.

« Nous pensons que Netflix n’a absolument pas le droit de dire que c’est une histoire vraie alors qu’elle est clairement fausse. (…) Ils veulent faire appel, mais bonne chance pour faire appel. »

Krieger a observé que le juge chargé de l’affaire semblait particulièrement convaincu par le choix de Netflix d’utiliser l’expression « Ceci est une histoire vraie », par opposition à l’expression plus courante « basée sur une histoire vraie ». Il s’agit d’un écart notable, étant donné que ce dernier laisse plus de place à la liberté créative.

Dans le monde des docudrames, le phrasé basé sur une histoire vraie est souvent utilisé comme une carte pour sortir de prison en cas de plaintes en diffamation, a déclaré Shepard.

« Cette clause de non-responsabilité est importante d’un point de vue juridique », a-t-il ajouté, « et elle envoie un message aux téléspectateurs : ils ne doivent pas tout prendre au pied de la lettre pour être vrai ».

Nicole Page, avocate spécialisée dans le divertissement au sein du cabinet d’avocats new-yorkais RPJ, a trouvé déroutante l’absence de coussin juridique autour du langage de l’histoire vraie.

« Je ne comprends pas », dit-elle. « Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais cela semble assez risqué. »

Netflix a joint une clause de non-responsabilité à la fin de chaque épisode de « Baby Reindeer » expliquant que même si la série est basée sur des événements réels, certains « personnages, noms, incidents, lieux et dialogues ont été fictifs à des fins dramatiques ».

Cependant, les téléspectateurs devraient appuyer sur le bouton « regarder les crédits » pour le visionner avant que Netflix ne démarre automatiquement l’épisode suivant.

« Un spectateur raisonnable de « Reindeer » penserait-il que la vraie Martha a fait ces choses ? Sans doute oui », a déclaré Shepard. « Accuser à tort quelqu’un d’être un criminel est un joli exemple classique de diffamation. »

Page a prédit que si le tribunal rejette l’appel de Netflix, le streamer tentera de régler l’affaire – en acceptant de payer à Harvey une somme inférieure et éventuellement de modifier l’intro de « l’histoire vraie » pour éviter un procès.

Si l’affaire devait se poursuivre, a ajouté Page, la défense de Netflix dépendra de la question de savoir si le contenu de la série est « essentiellement vrai ».

Gadd a déclaré que des efforts considérables avaient été déployés pour obscurcir l’identité de son véritable harceleur. lors de la création de « Baby Reindeer ». Mais le procès d’Harvey indique que les fans lui ont attribué l’histoire après avoir découvert que l’un de ses anciens tweets ressemblait à une ligne de dialogue clé de la série.

La plainte cite un tweet de 2014 de l’utilisateur @FionaHarvey2014 qui a tagué le compte @MrRichardGadd et lu : « Mes rideaux ont vraiment besoin d’être accrochés. » L’expression « accrochez vos rideaux » revient dans plusieurs interactions entre Donny et Martha dans la série.

Harvey a depuis parlé publiquement de son histoire présumée avec Gadd et accuse Netflix dans son procès de n’avoir rien fait pour vérifier les faits de l’histoire de l’interprète écossaise.

Krieger a émis l’hypothèse que l’élément d’histoire vraie aurait pu inciter les détectives des médias sociaux à rechercher la vraie Martha.

« Il est fascinant de voir avec quelle rapidité Internet a pu localiser [Harvey] », a déclaré Krieger, ajoutant que les scénaristes pourraient être particulièrement prudents à l’avenir pour éviter d’utiliser des citations ou des références spécifiques qui pourraient être attribuées à une publication sur les réseaux sociaux.

« Ce sont certainement des choses qui peuvent entrer en jeu. »

