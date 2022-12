“C’est une guerre”: les Californiens recherchent des alternatives de logement abordables

Los Angeles

CNN

—



A 26 ans, Ixchel Hernandez est devenue la défenseure et la protectrice du modeste appartement de sa famille. Au cours des deux décennies où ils ont vécu dans leur maison de Los Angeles, la famille de quatre personnes a lutté avec succès contre de multiples tentatives visant à fixer les prix et, finalement, à les expulser.

“Nous sommes des êtres humains avec le droit de vivre dans notre maison, et c’est franchement ce que chaque personne… dans chaque maison et [in] chaque bâtiment devrait savoir… qu’ils ont le droit d’avoir leur propre espace, d’avoir leur maison », a déclaré Hernandez.

Mais, partout au pays, les logements abordables se font de plus en plus rares. Le manque d’inventaire de logements, associé à l’inflation et aux inégalités de zonage, a coûté cher à la plupart des familles, en particulier celles qui commencent avec peu ou pas de capital propre.

Les parents d’Ixchel ont déménagé du Mexique aux États-Unis dans l’espoir de lui offrir, à elle et à son frère, des opportunités et un environnement sûr. Son père, Jose Hernandez, n’a jamais voulu donner aux différents propriétaires de la famille une raison de les expulser au fil des ans, et il rêvait de posséder un jour sa propre maison.

“Dieu merci, nous n’avons jamais manqué de payer notre loyer”, a-t-il déclaré. Mais pour faire face à la hausse des loyers, les deux parents ont travaillé et ont même ouvert leur maison à une autre famille pendant une courte période. Ixchel se souvient de six personnes entassées dans leur appartement d’une chambre.

“Cela ne devrait pas être comme ça où vous vous battez pour l’espace ou vous allez devoir déménager si loin de Los Angeles pour pouvoir avoir une maison”, a-t-elle déclaré.

Pour acheter une maison dans plus de 75 % des villes les plus peuplées du pays, une famille moyenne doit consacrer au moins 30 % de son revenu annuel au logement. Dans des villes comme Miami, New York et Los Angeles, ce chiffre atteint plus de 80 % du revenu annuel moyen d’une famille.

L’accession à la propriété pour la famille Hernandez, et tant d’autres, a semblé être un rêve américain qui s’estompe. C’est jusqu’à ce qu’ils découvrent une approche de l’ère des droits civiques qui aide à promouvoir l’accession à la propriété, en particulier parmi les groupes minoritaires, qui sont touchés de manière disproportionnée par la crise du logement abordable. C’est ce qu’on appelle un Community Land Trust, ou CLT.

« Nous sommes exploités par des résidents qui vivent réellement dans notre immeuble… [as well as] les gens des communautés que nous desservons », a déclaré Kasey Ventura du Beverly-Vermont Community Land Trust. “Mon intérêt pour ce travail, au-delà de la préservation du logement et du logement abordable, est de préserver la culture dans une communauté.”

Un CLT est essentiellement une organisation à but non lucratif qui achète le terrain sur lequel se trouve un bâtiment, permettant ainsi aux résidents d’une communauté de le gérer collectivement. Certains résidents choisissent éventuellement de former une coopérative avec leurs voisins et de devenir propriétaires de leurs bâtiments en louant le terrain.

La famille Hernandez et leurs voisins ont adopté le concept. Cette année, ils ont rejoint le Beverly-Vermont CLT, l’un des cinq au moins à Los Angeles et plus de 200 dans tout le pays. Le processus oblige les voisins à se rencontrer régulièrement pendant plusieurs mois avant de finalement s’entendre à l’unanimité sur divers termes afin de finaliser la confiance. Ixchel siège maintenant au conseil d’administration de son immeuble; il en est aux dernières étapes du transfert de propriété à la coopérative.

“Ce qui est important, c’est que nous sommes désormais propriétaires !” dit la mère d’Ixchel, Guadalupe Santiago. “Mais il est également important de se rappeler que ce n’était pas facile”, a averti son père.

“Cela peut ne pas sembler beaucoup pour beaucoup de gens qui ont de l’argent ou qui viennent de l’argent”, a déclaré Ixchel. “[But] nous essayons tout autant de construire cette richesse générationnelle.

Selon les chiffres de 2019, il manquait environ 3,8 millions de foyers aux États-Unis pour loger les familles. C’est plus du double du nombre d’une décennie plus tôt. La Californie a le plus grand déficit de logements de tous les autres États, nécessitant environ un million de maisons supplémentaires pour répondre à la demande de logements.

« Nous ne considérons pas nécessairement le logement comme un besoin que tout le monde devrait avoir. Et c’est la clé… de ce travail », a déclaré Kasey Ventura, qui aide à gérer le Beverly-Vermont Community Land Trust à Los Angeles.

Bien que les CLT soient une solution, Ventura admet qu’il existe – et qu’il devrait y avoir – d’autres options de logement abordable pour faire face à la crise de manière adéquate.

Dans le sud de la Californie, il existe une demande croissante pour la construction et la location d’ADU ou d’unités d’habitation accessoires. Aussi appelés «maisons de transport», les garages convertis ou les petites structures nouvellement construites sont adjacentes aux maisons existantes et se trouvent sur la même propriété. Les studios ou les appartements d’une chambre, pour la plupart, offrent une option plus abordable à ceux qui préfèrent vivre ou travailler dans des zones qui pourraient autrement être trop chères.

D’autres ont plaidé pour l’utilisation des maisons inoccupées. Il y a des dizaines de maisons vacantes, dans certains cas, à quelques pâtés de maisons de plusieurs campements de sans-abri bordant de nombreux trottoirs de Los Angeles. Cependant, les efforts pour les transformer en logements abordables dans certains quartiers se sont avérés controversés parmi les propriétaires existants.

Une autre voie empruntée par certaines entreprises est le logement aidé par l’employeur. Bien qu’ils n’aient terminé qu’une partie de ce qu’ils avaient initialement promis, ces dernières années, des sociétés comme Google, Meta et Apple ont promis de dépenser des milliards de dollars pour quelque 40 000 nouvelles maisons en Californie. L’initiative a été lancée afin de lutter contre la flambée des prix des maisons dans la région de la baie, tout en recrutant et en retenant les talents qui avaient besoin d’options de logement plus abordables, ainsi que d’un trajet plus court vers le bureau.

“Juste pour pouvoir être comme, ‘D’accord, je vais me réveiller, faire un tour dans la rue et venir travailler.’ Je veux dire, c’est génial !” a déclaré Matthew Johnson, un employé de Factory_OS à Vallejo, en Californie, qui prévoit déjà de fournir des options de logement à ses travailleurs dans les années à venir. Cependant, contrairement à d’autres entreprises, les employés de Factory_OS construiront leurs propres maisons.

Dans un espace autrefois utilisé pour construire des sous-marins de la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Larry Pace exploite désormais Factory_OS à l’extérieur de San Francisco. Il a cofondé l’entreprise avec Rick Holliday pour faire face à l’aggravation de la pénurie de logements.

“Que nous avons réaffecté un bâtiment qui était autrefois destiné aux instruments de guerre, [so as] à [now] créer des logements abordables et supervisés…. Je ne sais pas à quel point cela peut être plus cool », a déclaré Pace.

Factory_OS met la construction de maisons sur une chaîne de montage et produit des unités modulaires entièrement finies en deux semaines. De l’isolation et des cloisons sèches aux revêtements de sol, en passant par les luminaires et la peinture, tout est préfabriqué dans les limites de l’usine avant d’être transporté par camion sur un site pour l’assemblage.

“Nous avons créé un IKEA pour la fabrication de maisons”, a déclaré Pace. “Ensuite, nous avons assemblé les pièces.”

Lorsqu’elles sont hissées par une grue et empilées comme des Lego sophistiqués, les unités modulaires se combinent pour former des immeubles d’appartements entiers. Pace soutient qu’il existe d’énormes économies de coûts et d’énormes gains d’efficacité en déplaçant la construction de maisons dans un environnement d’usine par rapport à la construction sur site.

“Nous construisons des maisons pour les personnes qui en ont besoin, pour les personnes qui ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille, à payer leur loyer ou à payer leurs factures”, a déclaré Johnson, alors qu’il plaçait des poutres de soutien pour le toit de l’un des unités.

L’employé de Factory_OS, âgé de 38 ans et père de cinq enfants, a déjà été sans abri, et il dit qu’il pense souvent aux familles qui vivront un jour sous le toit qu’il assemble. w

“Chaque matin, je me réveille, je suis reconnaissant… que je rentre du travail et que mes enfants m’attendent”, a déclaré Johnson.