“C’est une grande première pour l’UE” – L’UE va lancer une mission de formation pour les troupes ukrainiennes

L’UE formera des milliers de soldats ukrainiens.

Il dépensera 500 millions d’euros de plus en armements.

La Pologne servira de centre de formation.

L’UE devrait intensifier lundi son soutien militaire à l’Ukraine en lançant une mission de formation de 15 000 soldats ukrainiens et en fournissant 500 millions d’euros supplémentaires pour l’achat d’armes.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres du bloc devraient approuver les décisions lors d’une réunion à Luxembourg et les diplomates affirment que la mission devrait devenir opérationnelle le mois prochain.

“C’est une grande première pour l’UE”, a déclaré un diplomate européen.

“Nous n’avons jamais fait de mission d’entraînement de cette envergure.”

Après près de huit mois de guerre, les forces ukrainiennes progressent sur le champ de bataille et les partisans occidentaux de Kyiv tiennent à s’assurer que ses troupes ont la capacité de continuer à se battre.

Plusieurs pays de l’UE – dont l’Allemagne et la France – entraînent déjà des Ukrainiens à utiliser les systèmes d’artillerie modernes, les lanceurs de missiles et les défenses aériennes qu’ils livrent à Kyiv.

Mais l’UE a pris du retard dans la fourniture d’une formation à grande échelle pour aider l’armée du pays à affronter les forces d’invasion russes.

Les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont déjà formé des milliers de soldats.

Londres vise à former 10 000 personnes cette année et compte plus que doubler en 2023.

Les derniers détails de la formation européenne sont encore en cours d’élaboration.

Mais un responsable a déclaré que le plan consiste initialement à fournir une formation de base à 12 000 soldats et une instruction spécialisée à 2 800 autres.

La Pologne voisine de l’Ukraine devrait servir de plaque tournante principale pour la mission.

“C’est la porte de sortie pour les Ukrainiens et le chemin du retour”, a déclaré un diplomate européen.

L’Allemagne est également appelée à être une étape clé pour la formation.

Les programmes actuellement gérés par les États membres individuels devraient se poursuivre et pourraient être intégrés ultérieurement à la mission de l’UE.

Le diplomate a déclaré :

Chacun dans l’UE fera ce qu’il peut pour répondre aux besoins des Ukrainiens.

Le diplomate a déclaré qu’un budget d’environ 60 millions d’euros par an était prévu.

Le montant exact devrait être convenu lundi, ainsi qu’une nouvelle tranche de 500 millions d’euros (486 millions de dollars) de financement central de l’UE pour aider à couvrir les coûts des armes envoyées à l’Ukraine.

Cette nouvelle tranche d’argent portera la contribution globale pour les armes des caisses centrales de l’UE à 3 milliards d’euros. Les États membres ont également dépensé davantage de leur propre poche.

“Le budget pour sept ans a été dépensé en sept mois, alors allez, nous sommes vraiment sérieux”, a déclaré un responsable de l’UE.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s’entretiendra avec ses homologues de l’UE par liaison vidéo et devrait répéter ses appels à davantage d’armes, à une aide financière accrue et à des sanctions plus sévères contre Moscou.

Les ministres de l’UE sont sur le point de discuter de l’utilisation présumée de drones de fabrication iranienne par Moscou pour frapper des cibles en Ukraine, mais aucune sanction n’est encore attendue sur la question.

Téhéran a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait fourni à la Russie des armes “à utiliser dans la guerre en Ukraine”.

Bruxelles dit mener une enquête sur d’éventuelles violations d’une résolution de l’ONU.

“Si nous obtenons enfin notre propre évaluation indépendante sur ce transfert, nous prendrons des mesures, bien sûr”, a déclaré un responsable de l’UE.

Les ministres doivent cependant prendre des mesures contre l’Iran lundi pour sa répression des manifestations contre la mort de Mahsa Amini qui ont secoué le pays.

Une quinzaine de responsables et d’entités, dont le chef de la police des mœurs iranienne, devraient être ajoutés à une liste noire de gel des avoirs et d’interdiction de visa, ont déclaré des diplomates de l’UE.

L’UE, qui négocie actuellement des efforts bloqués pour relancer l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, a pris du retard sur Washington pour imposer des sanctions à Téhéran.