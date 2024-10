c’est une foire d’art industrielle que vous n’êtes pas censé aimer – mais voici pourquoi vous pourriez

L’amateur d’art moyen n’est pas censé aimer les foires d’art parce qu’elles sont trop corporatives. Lorsque vous payez 9 £ pour un sandwich et que votre wifi est sponsorisé par une grande banque, vous pouvez comprendre les réservations. Ils sont également trop grands et bondés. Même le Les VIP font la queue pour entrer.

Mais la foire offre l’occasion de voir des œuvres de galeries du monde entier à Londres et de nombreuses œuvres d’art de qualité sont exposées. Comme Frieze se décrit lui-même «[it] est l’une des foires d’art contemporain les plus influentes au monde, se concentrant uniquement sur l’art contemporain et les artistes vivants ». Il s’adresse principalement aux acteurs du monde de l’art, à ceux qui créent, critiquent et collectionnent, et beaucoup d’argent change de mains à mesure que les galeries du monde montrent le meilleur d’elles-mêmes. Mais c’est aussi devenu une journée culturelle.

Mis à part de nombreuses superbes peintures et quelques pièces maîtresses non commerciales, Frise fait tout son possible pour équilibrer l’entreprise avec des affichages plus réfléchis. Vous aurez la chance de voir des artistes de renom, des galeries internationales et des œuvres de nouveaux artistes. La section « Artiste à Artiste » est revenue cette année, contenant des œuvres de talents émergents (sélectionnés par des artistes établis). Avec tant de choses à montrer, Frieze peut être intimidante. Vous pouvez facilement passer une journée entière à la foire, mais avec tant de choses exposées, il y en a vraiment pour tous les goûts.

À la Frieze de cette année, les faits saillants internationaux comprenaient Projets Ultraviolets de la ville de Guatemala, qui a exposé des peintures miniatures de Rosa Elena Curruchich accrochées aux côtés d’œuvres plus grandes portant le texte «moi venden» (ils me vendent) d’Edgar Calels. Calels a également apporté une odeur de forêt dans le stand en recouvrant le sol d’aiguilles de pin.

Jhaveri Contemporain (Mumbai, Inde) a présenté le travail du duo bangladais Kamruzzaman Shadhin et Gidree Bawlee. La pièce Kaal (Pala) se compose de sept charmantes figures en jute – parmi les sculptures figuratives les plus enchanteresses que j’ai vues récemment. Les dessins à la plume de Joydeb Roaja représentant des personnages, des tanks et des personnes avec des tanks sur la tête sont aussi énigmatiques et dérangeants qu’engageants.

L’art non commercial est apparu dans L’échange de sueur de Jenkins Van Zyl chez Edel Assanti (Londres). Cette installation vidéo est installée dans ce que Van Zyl a appelé un sauna-« brasserie d’extraction de sueur », qui met en scène deux sosies, qui alternent entre soins personnels et abus. Imaginez la Panthère Rose croisée avec Jar Jar Binks en drag queen et vous y êtes presque.

Ensuite, il y avait les abeilles en argent de Patrick Goddard sur le sol de la Seventeen Gallery, et Laurent Lek (lauréat du prix artistique Frieze) qui a produit Guanyin : Confessions of a Former Carebot – une installation de jeu vidéo interactif sur une IA créée pour entretenir les voitures autonomes.

La plupart des œuvres étaient accrochées aux murs. Les stands des galeries disposent d’un petit espace de stockage dans lequel ils peuvent conserver des peintures et des gravures (mais moins capables de stocker des œuvres sculpturales). Les collectionneurs préfèrent également les peintures, les gravures et les photographies pour orner leurs murs (ou les stocker de manière similaire) plutôt que les films d’artistes ou les installations vidéo.

De quoi se plaindre quand il y a tant de belles peintures exposées ?



Frise/Ingleby



Les moments forts comprenaient Tom Anholt et Ryan Mosley à la Josh Lilley Gallery (Londres) ; La Carl Freedman Gallery (Margate), qui présentait de superbes peintures de Ben Senior, Laura Footes et Vanessa Raw (ainsi que les sculptures en céramique de Lindsey Mendick) et la Tanya Leighton Gallery (Berlin et Los Angeles), qui présentait de nombreuses bonnes peintures, notamment des œuvres par Matthieu Krishanu. Ingleby (Édimbourg) a montré Andrew Cranston et Hayley Barker et Arcadia Missa (Londres) a montré le Schmetterling de Lewis Hammond, un intérieur bleu étrange avec une silhouette troublante aux yeux bleus, et Jesse Darling, dont Come on England (up the) adopte une approche novatrice pour travail au mur en plaçant des barrières de contrôle des foules dans le coin du stand de la galerie.

Counter Editions (Margate) a présenté une exposition personnelle de Tracey Emin. Tu n’es pas censé aimer Emin, depuis qu’elle a fait son coming-out elle-même en tant que conservatrice sympathiser. Ci-contre, une exposition personnelle de Billy Childish chez Lehmann Maupin (Londres, Séoul, New York), où l’artiste peint en direct en portant un béret à côté d’un escabeau sale pour atteindre le sommet des grandes toiles. Vous n’êtes pas non plus censé aimer Billy Childish parce que c’est un Coincé (coincé à l’époque de Van Gogh et d’Edvard Munch – ses deux seuls héros artistiques). Curieusement, Charles Thomson, co-fondateur de Stuckism, a tiré son nom d’une insulte d’Emin, qui a déclaré à Childish, son ex-amant, que son art était « coincé, coincé, coincé ». Ne le dites à personne, mais les œuvres d’Emin et de Childish étaient plutôt bonnes.

Avec une section organisée chaque année, davantage d’expositions personnelles et plus de 270 galeries provenant de plus de 40 pays, si vous aimez l’art sous toutes ses formes (et pouvez vous le permettre), vous devriez découvrir Frieze London au moins une fois. Si vous n’y êtes pas allé cette année, vous devriez vraiment y passer une journée la prochaine fois. Malgré ce que les gens disent… vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira.

