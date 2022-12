C’est une fille! Les pompiers accouchent du bébé de Vernon

Un travail d’urgence a laissé une mère et son bébé entre de bonnes mains jeudi.

Les services d’incendie de Vernon ont été appelés à Alexis Park Drive à 7 h 30 le 29 décembre pour la situation.

Sur place quelques minutes après avoir reçu l’appel, les pompiers ont confirmé qu’une femme était en train d’accoucher et que le bébé était déjà en route. Il a été déterminé qu’il n’y avait pas de temps pour transporter la mère à l’hôpital et les pompiers sont passés à l’action et ont aidé à mettre au monde la petite fille.

Le service d’ambulance de la Colombie-Britannique est arrivé sur les lieux quelques secondes après l’accouchement et a évalué le bébé et la mère avant de transporter le duo à l’hôpital pour des soins supplémentaires. Le bébé et la mère vont bien.

“Cet appel est un exemple de l’action rapide et du travail d’équipe dont font souvent preuve nos agences locales d’intervention d’urgence”, a déclaré le chef adjoint des pompiers Alan Hofsink. «Afin de préparer les pompiers à des situations comme celles-ci, les membres de l’équipe de Vernon Fire Rescue reçoivent une formation annuelle pour un certain nombre de situations médicales majeures, y compris l’accouchement. Nous sommes incroyablement fiers de l’équipage et du travail qu’ils ont fait pour aider la mère et aider à un accouchement en toute sécurité.

Vernon Fire Rescue Services félicite la famille pour son nouvel ajout et leur souhaite bonne chance au début de ce nouveau chapitre.

