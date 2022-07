C’est une fête au centre-ville de Kelowna

Pour la première fois depuis 2019, c’est l’heure d’une fête de quartier à Kelowna et vous êtes invités !

Ce samedi 23 juillet, la Block Party de la Downtown Kelowna Association (DKA) est de retour pour une journée remplie de plaisir pour toute la famille.

“Ce sera la 31e DKA Block Party au centre-ville de Kelowna après avoir été annulée au cours des deux derniers étés conformément aux ordonnances de santé publique”, a déclaré le directeur exécutif de DKA, Mark Burley. «Cette nouvelle édition de Block Party sera différente car nous intégrerons tous les vendeurs, divertissements et divertissements en famille dans l’empreinte de Meet me On Bernard. Encore plus excitant, les entreprises de l’avenue Bernard s’installeront devant leurs magasins, ajoutant au dynamisme de l’événement.

Plus de 60 entreprises auront des présentoirs et des boutiques éphémères le long de la rue Bernard, notamment des vendeurs d’aliments, des groupes communautaires, des artistes et bien plus encore.

De la musique live sera présentée tout au long de la journée ainsi que sur la scène Westcrop de Neighborhood Plaza (bloc 400 de Bernard). Certains des artistes locaux qui joueront incluent Bray & Co., Bush Party, Chayce Kennedy, Dan Tait et Mitch Zorn.

Kerry Park disposera d’un aménagement Park and Park avec des châteaux gonflables et des jeux pour les enfants. À Community Square se trouvera la Family Fun Zone, qui proposera des activités de réalité virtuelle, un dinosaure animatronique, des expériences scientifiques et de la peinture faciale.

La Block Party du DKA aura lieu de 10h à 16h

Ils aimeraient également rappeler aux résidents et aux visiteurs que les rues du centre-ville seront achalandées de 16 h à 18 h alors que les exposants font leurs bagages et quittent le secteur.

