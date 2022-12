“C’est une femme incroyable” – Shaw Local

Environ deux mois après que la surintendante du district scolaire communautaire 300, Susan Harkin, a annoncé ses plans de retraite, les membres du conseil scolaire ont annoncé son successeur.

Martina Smith, surintendante adjointe des écoles du titre I du district basé à Algonquin, occupera le poste de direction du district lorsque Harkin prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire 2023-2024. Les membres du conseil ont tenu une réunion spéciale pour nommer Smith le prochain surintendant du district.

«Je suis aux anges», a déclaré Nancy Zettler, membre du conseil scolaire. “C’est une femme incroyable. Elle est qualifiée fois 10, et elle est passionnée fois 100. »

Smith a rejoint le District 300 il y a six ans en tant que directeur de l’école primaire Meadowdale à Carpentersville. Elle a également été directrice de la Carpentersville Middle School pendant deux ans avant d’être nommée surintendante adjointe en 2021.

“C’est l’honneur d’une vie, d’être choisi le prochain surintendant du district 300”, a déclaré Smith aux membres du conseil et à un public de personnel et de sympathisants du district après l’approbation du conseil mardi.

“Nos étudiants comptent sur nous – chacun d’entre nous – pour les aider à jeter les bases dont ils ont besoin pour se frayer un chemin vers leur avenir”, a déclaré Smith mardi. « Diriger ce district et cet effort n’est pas seulement un travail pour moi ; c’est ma passion.”

Le district 300 dessert près de 20 000 élèves dans 26 écoles. Le district s’étend sur 118 miles carrés et comprend des parties des comtés de Kane, McHenry, Cook et DeKalb.

Smith a été sélectionnée parmi un groupe de cinq candidats internes qui ont postulé pour le poste après que Harkin a annoncé ses plans de retraite en octobre. Les membres du conseil ont réduit le champ de cinq candidats internes à deux finalistes, qui ont présenté aux membres du conseil un plan de 100 jours et discuté des moyens d’améliorer les performances de l’école et des élèves.

“Tout au long de chaque phase du processus, le Dr Smith a prouvé qu’elle pouvait aborder avec succès les non-négociables du conseil car elle a constamment fait preuve des compétences, des caractéristiques et des qualités requises pour diriger le district, et ses antécédents professionnels démontrent qu’elle est la personne idéale pour notre organisation », a déclaré mardi le président du conseil scolaire, David Scarpino. «De plus, la Dre Smith a démontré sa capacité à promouvoir des résultats scolaires positifs, à assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel, à établir des relations avec notre communauté, à prendre des décisions financières prudentes pour nos contribuables, et bien plus encore.»

Les détails du plan de 100 jours que Smith a fournis aux membres du conseil d’administration et son nouveau contrat n’étaient pas immédiatement disponibles.

