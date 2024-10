« C’est une évidence pour nous »

Alors que les élections américaines approchent, les membres des syndicats frappent à des millions de portes dans des États charnières à travers l’Amérique dans une ultime tentative pour faire basculer les élections trop serrées pour être convoquées. Kamala Harris.

Joe Biden s’est présenté comme le président le plus pro-syndical de tous les temps. Aujourd’hui, son successeur espère que le soutien total des syndicats pourra faire passer sa candidature au-delà des limites. Mais dans une Amérique divisée, le mouvement syndical est également divisé.

Tim Freeman, employé d’hôtel et membre de Unite Here à Philadelphie, frappe aux portes des démocrates depuis 2020 lorsqu’il s’est prononcé en faveur de la campagne Biden.

« Cela m’a ouvert les yeux sur ce qui est important, non seulement en ce qui concerne le vote, mais aussi les enjeux, puis sur la connexion avec les électeurs », a déclaré Freeman.

En rapport: 0,03 % des votes américains peuvent-ils vraiment faire basculer l’élection présidentielle ?

Unite Here, le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, gère le plus grand programme de terrain indépendant dirigé par les travailleurs aux États-Unis pour les élections de 2024, avec des opérations concentrées dans les États charnières de Pennsylvanie, d’Arizona et du Nevada.

Récent sondages montrent la Pennsylvanie et le Nevada comme des États à égalité, favorisant les démocrates avec une faible marge, l’Arizona penchant actuellement légèrement en faveur des républicains.

Freeman a soutenu que Kamala Harris était la meilleure candidate pour les syndicats car elle soutient et s’est battue pour les droits des travailleurs par rapport à Trump, qui s’est opposé aux syndicats et aux efforts visant à renforcer les droits des travailleurs.

« Nos droits syndicaux sont définitivement attaqués, mais pas seulement. Tous nos droits sont attaqués », a déclaré Freeman. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme reprendre ses fonctions. »

Il est important de s’adresser aux électeurs en personne, afin qu’ils n’aient pas à se fier aux publicités télévisées ou aux discours de campagne, a-t-il déclaré.

« Vous pouvez voir quelqu’un ici même dans votre espace, à votre porte, partager votre histoire avec lui et voir ce que nous avons en commun », a ajouté Freeman. « La force réside dans le nombre et plus vous rassemblez, collectez et donnez des informations aux gens pour leur faire savoir, c’est pour cela que nous sommes là et c’est pourquoi nous faisons de la prospection. Certains jours sont plus difficiles que d’autres, mais nous sommes là pour mettre notre bon pied en avant et faire ce travail.

Avant l’élection présidentielle de 2020, Unite Here a mené une campagne de porte-à-porte similaire. Le syndicat a affirmé avoir mobilisé plus de 440 000 électeurs occasionnels pour voter pour Biden au Nevada, en Arizona et en Pennsylvanie, dont 125 000 électeurs qui n’avaient pas voté en 2016. frappé sur 3 millions de portes pendant le cycle électoral de 2020.

Le syndicat a déjà frappé à plus de 3 millions de portes cette année électorale, avec un objectif de 3,5 millions de portes dans 10 États clés du champ de bataille électoral pour soutenir la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, les candidats démocrates au Sénat et les élus locaux.

« Il y a tellement de bruit lors des élections, amener un électeur à s’engager à la porte implique de pouvoir établir une connexion rapide avec lui, et je pense que nos membres sont particulièrement bien placés pour le faire », a déclaré la présidente d’Unite Here, Gwen Mills, qui a conçu la campagne Take Back 2020 du syndicat.

« Nous ne suivons pas les sondages. Nous nous concentrons uniquement sur le nombre de portes auxquelles nous pouvons frapper et sur le nombre de conversations que nous pouvons avoir avec un électeur qui peut se sentir mécontent du fait que son vote n’a pas d’importance, ou qui peut encore être aux prises avec des problèmes et hésiter sur l’endroit où ces deux candidats le sont.

Unite Here a noté que le nombre de ces électeurs dépassait la marge de victoire de Biden au Nevada et en Arizona.

« Fondamentalement, la question se résume à savoir si nous allons être offensifs, en continuant à construire le mouvement syndical, ou allons-nous être en défense, en nous défendant contre une attaque centrale », a ajouté Mills. « Nous pensons sans l’ombre d’un doute que le volume et la qualité de ces conversations peuvent faire pencher la balance sur le résultat de l’élection. »

Le syndicat s’est également engagé dans d’importants efforts de participation électorale lors du second tour des élections sénatoriales en Géorgie en 2021 et 2022et dans Élections au Sénat et à la Chambre de l’État de Virginie en 2023.

Selon le Pew Research Center données à partir de 2023, 59 % des syndiqués sont de tendance démocrate, et 39 % de tendance républicaine – un pourcentage suffisamment important pour faire une réelle différence dans un cycle électoral aussi serré.

Les Teamsters, l’un des plus grands syndicats américains, refusé de donner son aval au cours de ce cycle électoral après que son président, Sean O’Brien, soit devenu le premier président des Teamsters à s’adresser à la convention nationale républicaine cette année. Le syndicat a annoncé son « non-approbation » par un sondage des membres qui a soutenu Trump.

Trump a eu moins de succès avec le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, qui s’est prononcé en faveur de Harris, une décision qui a conduit Trump à insulter Fain et à les travailleurs de l’automobile. L’ancien président a continué à tribunal le soutien des membres de l’UAW du Michigan avec des promesses d’augmenter les emplois dans le secteur automobile.

L’UAW a publié la semaine dernière un sondage révélant que les membres des principaux États du champ de bataille soutiennent Harris par rapport à Trump de 22 points de pourcentage. Le syndicat a mené une campagne de porte-à-porte pour soutenir Harris et a noté que le soutien en sa faveur était passé à 29 % parmi les membres qui avaient été contactés par le syndicat au sujet de l’élection.

Fain lancera un dernier appel aux membres mardi : « Cette élection, la question pour les membres de l’UAW et pour chaque membre de la classe ouvrière, est simple : de quel côté êtes-vous ? Si vous faites partie de la classe ouvrière, il est temps de vous lever. Si vous en avez assez de l’avidité sans fin des entreprises américaines, il est temps de prendre la parole », a-t-il déclaré. écrit le X.

Pendant ce temps, le porte-à-porte continue. Le 19 octobre, le Syndicat international des employés de service, la National Education Association, la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités et la Fédération américaine des enseignants ont entamé une programme commun de sensibilisation des électeurs dans plusieurs États pour inclure une série de rassemblements et d’efforts de prospection à l’échelle de l’État dans les États clés.

Les syndicats comptent au total plus de 8 millions de membres.

« Nous allons avoir nos membres et nos dirigeants sur le terrain dans chaque État du champ de bataille d’ici le jour des élections, pour garantir que chaque voix soit entendue et que chaque vote soit compté », a déclaré April Verrett, présidente du SEIU.

David Bonilla, 21 ans, travaille comme employé des services aéroportuaires à Phoenix, en Arizona. Il a commencé à faire du démarchage cette année et est enthousiasmé car ce sera la première élection présidentielle à laquelle il est en âge de voter.

Il a commencé à travailler il y a environ deux ans au milieu d’une dispute contractuelle avec son employeur qui n’a été résolue que récemment après trois séparations. actions de grève.

Bonilla a expliqué qu’il s’était impliqué dans la campagne de porte-à-porte en Arizona parce qu’il avait remarqué qu’il y avait beaucoup plus de travail à faire pour les travailleurs et pour garantir que les fonctionnaires élus soutiennent les syndicats.

« L’administration Biden a vraiment contribué à donner aux syndicats dans leur ensemble beaucoup plus de pouvoir pour demander plus, exiger plus de nos employeurs, et je pense que Kamala Harris veut continuer dans cette voie. C’est une évidence pour nous. Nous devons frapper aux portes pour elle et la faire entrer au pouvoir juste pour que les travailleurs aient davantage leur mot à dire dans leur vie », a déclaré Bonilla.

« Surtout pour notre syndicat, qui travaille dans les services et l’hôtellerie, nous sommes l’épine dorsale de notre économie et ce sont les emplois dans lesquels travaillent les électeurs à faible propension, les personnes que nous contactons à la porte.

Pour le mouvement syndical américain, les différences entre Harris et Trump sont flagrantes. Harris a fortement soutenu les syndicats et est soutenu par une majorité de syndicats, tandis que Trump a fustigé les syndicats et les travailleurs. Sous l’administration Trump, ses personnes nommées ont réduit les protections des travailleurs et les règles visant à encourager la syndicalisation au sein du ministère américain du Travail.

« Il est important que je fasse du porte-à-porte et que je fasse du démarchage parce que Kamala, elle soutient beaucoup de choses auxquelles je suis confronté, auxquelles beaucoup d’Américains sont confrontés, comme mettre fin aux prix abusifs, soutenir le droit de fabriquer des produits. une décision pour votre propre corps, et le conseils« , a déclaré Morlaina Bruce, préposée aux chambres d’hôtes au Circus Circus à Las Vegas, Nevada et membre de l’Union Culinaire depuis sept ans. « Je suis préoccupé par la haine que Trump exprime, la division et les mensonges qu’il raconte. »