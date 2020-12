Véhicules Tesla et conteneurs d’expédition en file d’attente au terminal à conteneurs de Southampton Docks

La pandémie de coronavirus, la ruée vers Noël en ligne et le potentiel d’un Brexit sans accord: les entreprises, grandes et petites, ont eu beaucoup à faire en 2020.

Mais dimanche, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) ont convenu de poursuivre les négociations commerciales post-Brexit au-delà de ce qu’ils ont déclaré être la date limite.

Le Royaume-Uni et l’UE mènent des négociations depuis mars et tentent de parvenir à un accord avant la fin de la période dite de transition le 31 décembre.

Les pourparlers ont été bloqués sur une poignée de questions clés, notamment les quotas de pêche. En cas d’échec, des droits de douane – taxes sur les biens achetés et vendus entre les deux – pourraient être introduits et les prix de certains produits pourraient augmenter en conséquence.

Alors que la nouvelle échéance approche à grands pas, que pensent les entreprises d’un autre retard?

‘C’est une confusion totale’

Stephen Britt, est le directeur général d’Anchor Storage, dans le Suffolk.

Son entreprise familiale aide ses clients dans le stockage, l’entreposage et le transport. M. Britt a voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’UE lors du référendum sur le Brexit, et il se sent frustré par la façon dont les négociations commerciales se sont déroulées depuis.

«Nous avons dépassé depuis longtemps le temps où nous aurions dû conclure un accord», dit-il.

Au sujet de la dernière prolongation de la date limite des négociations commerciales, il ajoute: « Il aurait toujours été préférable d’avoir un accord mutuellement avantageux pour tout le monde … Mais si nous voulions obtenir quelque chose d’agréable, cela se serait déjà produit. »

Depuis la mi-novembre, il dit avoir reçu des demandes de ceux qui cherchent à importer des marchandises supplémentaires tôt, en cas de nouvelles perturbations dans les ports en cas de Brexit sans accord.

« Personne ne sait où ils sont, c’est une confusion totale. » Il dit que dans tous les cas, cependant, nombre de ses clients devront s’adapter à des moyens nouveaux et plus complexes de transporter des marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Mais, je dois être optimiste et positif et dire qu’une fois que nous apprendrons à faire face à la nouvelle réalité, elle sera améliorée.

«J’espère également que la technologie commencera à entrer en vigueur afin que ces mouvements cross-canal deviennent plus rationalisés.

L’histoire continue

‘Pas une surprise’

Ed Salt, directeur général de Delamere Dairy, dans le Cheshire, dit qu’une nouvelle prolongation de la date limite des négociations commerciales n’a pas été une surprise.

«Cela fait quatre ans que je dis que si deux parties veulent désespérément un accord, un peu de pragmatisme entrera en jeu et nous finirons par en obtenir un.

«C’est plus frustrant que tout», dit-il, n’ayant jamais voulu que le Royaume-Uni quitte l’UE.

M. Salt pense également qu’il y aura des coûts supplémentaires pour son entreprise, quel qu’en soit le résultat. « Avec Noël au coin de la rue et Covid-19, ainsi que le Brexit, c’est littéralement la tempête parfaite. »

Il exprime également sa frustration d’avoir à modifier le fonctionnement de son entreprise, avec peu d’informations.

Après avoir ouvert un nouveau bureau et changé l’emballage de certains produits pour continuer à être en mesure de fournir l’Irlande du Nord après le Brexit, les règles ont de nouveau changé, offrant une période de grâce de trois mois aux fournisseurs de produits alimentaires britanniques.

«Les entreprises sont résilientes et confrontées à un défi, elles ont tendance à le surmonter», dit-il. « Mais ils ont besoin d’informations pour y parvenir. »

‘Nous sommes déjà anxieux’

Julie Price est la fondatrice et directrice générale de Julie Price & Co Insurance, à Hinckley, qui emploie cinq personnes.

« Covid-19 a vraiment fait des ravages dans les entreprises, et le Brexit est presque relégué comme un problème », dit-elle.

Mais elle ajoute qu’elle tient à voir les dirigeants britanniques et européens « bash [a deal] dès qu’ils le peuvent, car nous sommes déjà anxieux en tant que nation. «

Mme Price dit qu’elle a déjà discuté de plans d’urgence sans accord pour le Brexit avec plusieurs clients, qui les ont mis en œuvre.

«À la plus petite échelle, les entreprises sont plus flexibles et peuvent apporter des changements même en un jour. Vos grandes entreprises ne peuvent pas agir aussi rapidement.

Elle dit qu’elle craint que les entreprises ne soient pas seulement touchées financièrement en cas de non-accord, mais aussi en termes de confiance: «Je suis très pro-business et je veux qu’elles fassent bien. La confiance est essentielle à cela.

« Je suis sûre que nous allons y arriver, mais ce serait bien d’avoir un peu plus de certitude », ajoute-t-elle.

‘Limbo rend tout ce qui est très difficile’

À Grimsby, Jo Smedley, le fondateur de Red Herring Games, crée et vend des jeux tels que les mystères du meurtre à des clients privés et professionnels.

Elle a déclaré à la BBC que si « être dans l’incertitude rend tout ce qui est très difficile », son entreprise serait en grande partie à l’abri de l’impact d’un Brexit sans accord.

Avec des clients majoritairement basés hors d’Europe, « en termes de ventes, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’effet ».

« Mais bien sûr, nous ne savons pas quel impact le Brexit pourrait avoir jusqu’à ce que nous soyons un peu plus clairs sur les nouvelles règles », dit-elle.

Elle ajoute qu’elle n’est pas surprise que les discussions se soient interrompues à plusieurs reprises.

« C’est une situation très difficile, étant donné que nous partons, plutôt que de négocier pour entrer dans l’UE. Nous n’avons aucune carte, vraiment. »

Pour Jo, elle espère une certitude supplémentaire en 2021 pour des entreprises comme la sienne: «Plus nous avons d’incertitude, plus il est difficile pour vous de négocier – en particulier si vous avez de grandes décisions commerciales à prendre. Nous devons simplement continuer. «