C’est une bonne affaire OnePlus 9

Avec les vacances du 4 juillet qui se prolongent jusqu’à aujourd’hui, il existe encore des offres décentes que vous avez peut-être manquées en sirotant de mauvaises bières blondes et en mangeant des salades de pâtes étranges tout en faisant exploser la merde ce week-end. Une bonne affaire à considérer est la vente à 80 $ sur le OnePlus 9, la version non-Pro qui est un téléphone très, très performant.

Une remise de 80 $ signifie que vous pouvez acheter ce téléphone pour 649,99 $, puis posséder un appareil avec un écran AMOLED de 120 Hz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 65 W stupide-rapide charge, processeur Snapdragon 888, grande batterie de 4 500 mAh et configuration de la triple caméra. Quels autres téléphones pouvez-vous trouver avec ces spécifications et à un prix aussi bas ? J’imagine pas beaucoup, voire aucun.

Dans l’examen de Tim, il est ressorti impressionné par le OnePlus 9, même avec son boîtier en plastique. Sa recommandation était que vous achetiez ceci sur le OnePlus 9 Pro plus cher en raison de la valeur et des expériences similaires. Après avoir examiné le OnePlus 9 Pro et trouvé de sérieux problèmes de durée de vie de la batterie, je pense que je suis avec lui.

Acheter des offres OnePlus 9: