À moins que nous ne voyions quelque chose d’assez spécial, c’est le KO du tournoi et probablement de l’année en boxe amateur. Performance fantastique de Khataev, qui est tellement meilleur – et plus intelligent – que le bagarreur grossier dans lequel j’ai vu certains le classer.

