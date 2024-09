« C’est une artiste incroyable » : Harris exprime sa gratitude pour le soutien de Swift

La vice-présidente Kamala Harris a salué la superstar de la pop Taylor Swift dans une nouvelle interview avec Wired.

Harris a participé à la série « Autocomplete Interviews » du site, dans laquelle des célébrités répondent à des requêtes de recherche populaires qui suivent leur nom. Harris a ouvert une couverture pour révéler le terme de recherche « Kamala Harris Taylor Swift », qui est devenu tendance depuis que la lauréate de 11 Grammy Awards a publiquement soutenu la vice-présidente.

« Je suis très fière d’avoir le soutien de Taylor Swift. C’est une artiste incroyable », a déclaré Harris. « Je respecte vraiment le courage dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière pour défendre ce qu’elle croit être juste. »

Le soutien de Swift est intervenu quatre ans après qu’elle ait également soutenu Biden et Harris en 2020. Swift a déclaré à ses fans qu’elle se sentait obligée de partager son intention de voter pour Harris après que la campagne de Donald Trump a partagé une vidéo générée par l’IA de Swift soutenant l’ancien président en 2024.

« Cela a vraiment réveillé mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité », a-t-elle partagé sur Instagram immédiatement après le premier débat présidentiel. « Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024. »

Cette approbation place Swift au même niveau que d’autres stars de la pop comme Billie Eilish, Charli XCX et Olivia Rodrigo, ainsi qu’un groupe d’élus républicains.

Bien que Harris soit heureuse du feu vert de Swift, elle a noté qu’elle n’était pas d’accord avec Swift sur tous les points.

« Nous étions dans des camps opposés au Super Bowl l’année dernière. Je suis un fan des 49ers », a déclaré l’ancien sénateur de Californie, se moquant de la passion de Swift pour les Chiefs de Kansas City. « Mais qui est en colère contre quelqu’un qui est loyal à son équipe, n’est-ce pas ? »

Regardez l’interview complète ici :