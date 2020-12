Hulu et Hallmark Channel ont tous deux sorti des films de vacances mettant en vedette des couples LGBTQ dans le scénario principal. Et il y a au moins sept nouveaux films ce mois-ci qui ont également une sorte de représentation.

« Par rapport aux années précédentes, et au nombre de films inclusifs LGBTQ qui sortent, c’est comme la nuit et le jour », a déclaré Sarah Kate Ellis, PDG et présidente de GLAAD, à CNN.

L’année dernière, une publicité de Noël mettant en vedette un couple de lesbiennes a été tirée par Hallmark, un géant du jeu de films de vacances. (Après que la décision de la chaîne a suscité des critiques, l’annonce a été remise en ondes.)

C’était un moment qu’Ellis considère comme un réveil pour les studios.

« Hollywood comprend que le modèle commercial fonctionne, et cela leur a donné une énorme opportunité », a déclaré Ellis à CNN.

Cette année a vu le pourcentage le plus élevé de personnages LGBTQ sur nos écrans de télévision et de cinéma depuis que GLAAD a commencé à suivre ces chiffres il y a plus de 20 ans.

Et les vacances ne vous décevront pas.

« The Christmas House » et « Happiest Season » de Hulu présentent tous deux des couples LGBTQ dans le scénario principal.

Et d’autres films récemment sortis mettant en vedette des personnages LGBTQ dans des rôles principaux ou secondaires, tels que « The Christmas Setup » de Lifetime, « Dashing in December » de Paramount Network, « Dash and Lily » de Netflix (en fait une émission de huit épisodes), « Friendsgiving » d’Amazon Prime « et » Je déteste le nouvel an « de Tello.

Il y a encore du chemin à parcourir

Mais les chiffres dans l’ensemble sont encore dérisoires.

Sur les 879 personnages réguliers estimés dans les émissions aux heures de grande écoute scénarisées, seuls 10% environ – 90 caractères au total – sont explicitement LGBTQ.

Il y avait 30 autres personnages qui n’avaient que des rôles récurrents.

Les chiffres sont encore plus stupéfiants si l’on considère que ce n’est que la première fois que les personnages LGBTQ qui sont des femmes ou des personnes de couleur dépassent à peine en nombre ceux qui ne l’étaient pas.

« En termes de visibilité, c’était très limité », a déclaré Ellis. « C’est double: Hollywood reconnaît que la démographie de ce pays a changé, et il est donc nécessaire de changer avec cela. »

Un sondage Harris Poll réalisé pour le compte de GLAAD en 2016 a estimé que 20% des Américains âgés de 18 à 34 ans font partie de cette communauté. Les données de l’Institut Williams de la faculté de droit de l’UCLA estiment que la population LGBT aux États-Unis est de 4,5%.

Ellis souligne également à quel point le cinéma se situe derrière la télévision en matière de représentation.

« Ces films sont notre plus grande exportation culturelle aux États-Unis », a déclaré Ellis. « Ils s’adressent à un public mondial. Surtout quand nous avons encore 70 pays où être LGBTQ est illégal. Publicité également – nous devons également voir plus d’inclusion. Nous avons constaté une augmentation des programmes pour enfants et familles, et nous avons besoin pour en savoir plus. «

Pour les acteurs représentant des personnages gays, il y a une pression supplémentaire

Lorsque les acteurs Ben Lewis et Blake Lee, qui sont mariés dans la vraie vie, ont décidé de jouer des intérêts amoureux dans « The Christmas Setup » de Lifetime, ils savaient qu’ils brisaient les frontières, ont-ils dit.

Même si la chaîne a diffusé son premier baiser homosexuel dans un film de vacances l’année dernière, il s’agit de son premier film de vacances à présenter un couple gay dans le scénario principal.

Le film, dont la première est prévue le 12 décembre, suit un avocat new-yorkais (Lewis) mis en place par sa mère, joué par Fran Drescher, à un rendez-vous avec son ancien béguin de lycée (Lee).

« Nous n’avons pas vraiment ressenti le poids de ce que nous faisions jusqu’à ce que le film soit réellement annoncé », a déclaré Lewis à CNN. « La plupart de mes amis – dont beaucoup sont queer – nous ont dit à quel point ils étaient excités que ce genre d’histoire se produise. Nous nous sentons honnêtement privilégiés d’avoir cette opportunité. »

Lee a déclaré que les deux ressentaient définitivement la pression.

« C’était une chose énorme pour nous », a déclaré Lee à CNN. « Nous allons être les premiers à ouvrir cette porte. »

La chaîne cherche à suivre les étapes du service de streaming Hulu et de son film « Happiest Season ».

Le film, qui met en vedette Kristen Stewart et Mackenzie Davis, a battu des records pour le service de streaming. Selon Variety, il a eu le plus grand nombre de téléspectateurs pour toutes les séries originales de Hulu. Hulu a également déclaré que le film avait attiré un nombre important de nouveaux abonnés.

Ellis a déclaré qu’elle n’était pas surprise du succès du film.

« Pendant très longtemps, cela a été perçu comme un risque (pour les bénéfices), mais ce n’était jamais un risque réel », a déclaré Ellis. « L’opposition des personnes anti-LGBTQ avait également une plus grande part de voix pour répondre à ce contenu. Mais cela a changé. »

Les films de vacances LGBTQ sont là pour rester

Compte tenu du succès que certains de ces films ont déjà remporté, il est clair qu’ils ne disparaîtront pas de sitôt.

Les réalisateurs Paul et Alicia Schneider ont déclaré qu’ils travaillaient déjà sur leur prochain grand projet, « A Holiday I Do ». Le film, dont la production est prévue pour l’année prochaine, a été lancé avec un Kickstarter pour aider à collecter des fonds.

«En 2019, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, 70 nouveaux films de Noël ont été présentés en première sur les principales chaînes de cinéma de Noël par câble et aucun d’entre eux ne contenait des personnages ou des scénarios homosexuels», a déclaré Paul Schneider à CNN.

Dans « A Holiday I Do », une lesbienne divorcée est le meilleur homme du mariage de son ex-mari – et se retrouve dans une romance éclair avec la magnifique femme qui est leur organisatrice de mariage.

« Faire moi-même partie de la communauté LGBTQ +, se voir à l’écran est un sentiment rare mais incroyable! » Alicia Schneider a déclaré à CNN. «Cela pourrait également aider à ouvrir le dialogue pour les personnes qui ne comprennent pas ou n’acceptent pas pleinement notre style de vie. Peut-être que nous voir à l’écran dans un cadre« normal »apporterait clarté et acceptation.»

Avouons-le: les films de vacances ne sont pas connus pour l’innovation ou la créativité. Ce sont leurs formules – des scénarios presque trop prévisibles – qui sont toujours accompagnés d’une fin heureuse qui en font un aliment de base réconfortant. Mais il y a beaucoup de gens qui voient une représentation accrue des personnages LGBTQ comme une indication d’inclusion.

« Ces histoires offrent réconfort et évasion », a déclaré Lewis. « C’est quelque chose que le public queer n’a pas eu beaucoup. Il doit y avoir de la place pour le fluff, faute d’un meilleur terme, et pour voir une représentation queer dans tous les genres, même là où cela n’a pas été vu auparavant. »

Et Lewis veut s’assurer que ce n’est pas un moment qui passe.

«Même le mot« tendance »suggère que c’est quelque chose du moment, comme les gens disent:« Nous allons donner aux gays ce qu’ils veulent », et ensuite ça s’arrêtera», a déclaré Lewis. «Et ça ne peut pas être comme ça.

« Cela doit être le début de quelque chose de plus. »