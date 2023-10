C’est un véritable choc alors que la troisième célébrité est éliminée après que les juges ont glissé lors d’une grande « nuit de repos »

STRICTLY Come Dancing a vu la troisième célébrité rejetée après une danse remplie d’erreurs.

L’émission en direct de samedi s’est terminée avec Jody Cundy et Eddie Kadi en bas du classement.

Strictly Come Dancing a vu la troisième célébrité rejetée après une danse remplie d'erreurs

Jody Cundy et Eddie Kadi étaient en bas du classement après le live de samedi et se sont retrouvés dans la danse.

Alors que l’athlète paralympique Jody s’est retrouvé dans la même situation la semaine dernière, cette fois, le public britannique n’a pas réussi à le sauver grâce à ses votes.

Cela signifiait que l’homme de 45 ans affrontait Eddie, 40 ans, lors de la danse, Jody interprétant à nouveau sa salsa aux côtés de la danseuse professionnelle Jowita Przystal, tandis qu’Eddie et sa partenaire professionnelle Karen Hauer dansaient leur American Smooth pour la deuxième fois.

Malheureusement, Jody a commis un certain nombre de grosses erreurs au cours de la routine, manquant l’un de leurs gros levages et rendant ses pas confus.

Après que les deux couples aient dansé une seconde fois, les juges ont rendu leur verdict, Craig Revel Horwood choisissant de sauver Eddie et Karen.

Craig a déclaré: « Pour des raisons d’amélioration et de musicalité, j’aimerais sauver Eddie et Karen. »

Motsi Mabuse a également choisi de sauver Eddie et Karen et a déclaré : « Pour moi, c’était une décision très claire, un couple était beaucoup, beaucoup plus fort. J’adorerais sauver Eddie et Karen.»

Anton Du Beke a accepté et a sauvé Eddie et Karen en disant : « Eh bien, en me basant sur la danse et la danse uniquement, je pensais qu’un couple avait très bien dansé et qu’un couple avait passé une nuit un peu libre, il y a eu quelques erreurs là-bas. donc j’aimerais sauver Eddie et Karen.»

Avec trois voix contre Eddie et Karen, cela signifiait qu’ils avaient remporté le vote majoritaire et resteraient dans la compétition, tandis que Jody et Jowita rentreraient chez elles.

Interrogée par Tess Daly sur son passage dans la série, Jody a répondu : « Vous savez quoi, quand je me suis inscrite, j’ai pensé à quel point Terre est-ce que je m’inscris et nous avons fait ce premier concert et j’en ai vraiment adoré chaque seconde.

« Et juste pouvoir danser et faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant et sortir complètement de ma zone de confort et avec cette personne extraordinaire. »

Continuant à faire l’éloge de Jowita, il a déclaré : « Cette personne a tellement énergietous les matins vers neuf heures, nous avons le début de l’entraînement et elle est comme BAMMM, comme ça, elle entre dans la pièce comme un boulet de canon absolu et elle ne s’arrête pas de toute la journée.

« Et elle ne perd aucune foi, elle ne perd rien, elle me motive à en faire toujours plus. Je me suis donc vraiment éclaté.

On a ensuite demandé à Jowita si elle avait des mots pour son partenaire, et elle a répondu : « Je ne peux même pas décrire à quel point je suis fière de toi Jody, car depuis le premier jour jusqu’à maintenant, c’est une énorme amélioration.

« Et j’espère qu’à partir de maintenant, quand tu sortiras, quand tu entendras de la musique, tu ne te cacheras plus nulle part. Vous allez aller sur cette piste de danse et vous allez tout donner.

« Et j’espère qu’un jour, en repensant à tout cela, vous vous direz que je suis fier de moi, car ce sera ma plus grande réussite. »

Le Results Show a également vu Beverley Knight interpréter I’m on Fire, accompagnée de Gorka Marquez et Katya Jones sur la piste de danse.

Les juges ont choisi de renvoyer Jody et son partenaire professionnel Jowita chez eux

Strictly Come Dancing continue le samedi 21 octobre sur BBC Un.