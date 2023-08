C’est un type de soutien spécial : Garry Kasparov salue R Praggnanandhaa et sa mère

L’incroyable course du grand maître indien R Praggnanandhaa lors de la Coupe du monde d’échecs a rappelé au légendaire Garry Kasparov son époque en tant que roi des 64 cases.

Impressionné par la victoire de la sensation adolescente sur le numéro 3 mondial Fabiano Caruana lundi, l’ancien champion du monde Kasparov s’est rendu sur Twitter, anciennement X, pour saluer les exploits du jeune homme de 18 ans et les efforts de sa mère.

« Félicitations à @rpragchess et à sa mère. En tant que personne dont la fière maman m’accompagnait à chaque événement, c’est un soutien particulier ! L’Indien de Chennai a vaincu deux cow-boys new-yorkais ! Il a été très tenace dans des positions difficiles », a déclaré Kasparov.

Poursuivant sa course de rêve, Praggnanandhaa a surpris Caruana 3,5-2,5 lundi via le tie-break en demi-finale pour organiser un affrontement au sommet avec le numéro un mondial et quintuple champion du monde Magnus Carlsen de Norvège lors du premier événement de la FIDE.

Praggnanandhaa a battu Caruana après quatre matchs décisifs rapides et a ensuite fait irruption dans la finale de la pièce maîtresse.

Après la fin de la série classique de deux matchs 1-1, le prodige indien a survécu au très apprécié GM américain dans une bataille d’esprit dans un bris d’égalité éprouvant pour les nerfs.

Praggnanandhaa est également devenu le premier Indien depuis Viswanathan Anand – également quintuple champion du monde – en 2002 à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde FIDE.

