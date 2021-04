Dan Rozycki, président d’une petite entreprise d’ingénierie, s’inquiète de ce qu’une pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait signifier pour le durcissement du béton.

La société de M. Rozycki, Transtec Group à Austin, Texas, vend de petits capteurs placés là où le béton est coulé sur les chantiers de construction de bâtiments, d’autoroutes et de ponts. Les gadgets prennent des mesures de température et envoient des données sans fil afin que les travailleurs disposant d’ordinateurs puissent s’assurer que le matériau durcit correctement.

Comme beaucoup d’autres choses dans le monde moderne, des ordinateurs et des voitures aux caisses enregistreuses et aux appareils de cuisine, les capteurs nécessitent quelques semi-conducteurs courants et peu coûteux qui sont soudainement devenus une marchandise très rare.

«Chaque mois, notre produit devient de plus en plus populaire», a déclaré M. Rozycki. «Mais nous ne pourrons peut-être pas y arriver dans plusieurs mois.»