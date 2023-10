« Si vous vendez la maison plusieurs années plus tard et que vous gagnez de l’argent, c’est fantastique », a déclaré Boneparth. Cependant, il est très difficile de suivre « chaque petite réparation et chaque ajout que vous avez apporté à cette maison » sur « 20 ou même 30 ans » de propriété.

Une maison est simplement « un toit au-dessus de votre tête » et un endroit pour créer des souvenirs, a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier certifié et co-auteur de « The Millennial Money Fix », dans une interview avec Frank Holland de CNBC lors de CNBC Make It : Événement virtuel Your Money le 17 octobre.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une maison, considérez-la comme un lieu de vie et non comme un investissement.

Il convient également de noter que pour de nombreuses personnes, devenir propriétaire d’une maison est devenu exorbitant.

« Acheter une maison n’a jamais été aussi difficile pour l’Américain moyen », a déclaré Boneparth. « Et il ne semble pas que cela change vraiment de si tôt. »

Les maisons se vendent désormais à un prix médian de 416 100 $, selon les données les plus récentes du US Census Bureau. Et considérant que le Aux États-Unis, la mise de fonds médiane pour une maison est supérieure à 25 000 $les coûts initiaux d’accession à la propriété sont trop élevés pour de nombreux acheteurs.

En plus de la mise de fonds, il existe également un certain nombre de coûts permanents spécifiques à l’accession à la propriété, notamment les versements hypothécaires et les intérêts, les impôts fonciers, les services publics, les frais d’association de propriétaires et les réparations en cours.

Toutes ces dépenses peuvent rendre l’accession à la propriété hors de question. « Il faut vraiment être un épargnant très diligent » pour « effectuer cet acompte et vivre confortablement dans cette maison chaque mois », a déclaré Boneparth.

