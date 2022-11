C’est un terrain public. Mais le public ne peut pas l’atteindre.

“La chasse est devenue une grosse affaire”, a déclaré M. Herring. « Et les gens qui ont loué des terres pour la chasse ne veulent pas que des gens qui ne paient pas y soient. En conséquence, la question des intrusions est devenue plus brûlante chaque année.

Le ressentiment des propriétaires fonciers et de la chasse commerciale s’est également réchauffé.

“Si vous remontez quelques décennies en arrière, il était beaucoup plus facile pour le public d’aller frapper à la porte et d’avoir accès à des terres privées”, a déclaré M. Webster du Theodore Roosevelt Conservation Partnership, qui a travaillé avec OnX sur les terres publiques. initiatives. «En général, les propriétaires de la terre avaient des racines dans cette communauté – ils allaient à l’église ensemble, ils allaient à l’école ensemble, ils ont grandi ensemble. Et si vous voulez accéder à ma place, c’est bien, faites-le moi savoir – ce genre de chose.

Cette confiance s’est érodée, en partie à cause d’un changement générationnel loin de l’agriculture familiale et de l’élevage. “Les propriétaires et leurs enfants ne veulent pas perpétuer cette tradition”, a déclaré M. Webster, “alors ils finissent par vendre à un nouveau propriétaire qui n’est peut-être pas de la région et qui n’a peut-être pas les mêmes sentiments à propos de la public sur leurs terres.

Le résultat – des confrontations amères imprégnées de connotations de classe et faisant allusion à des griefs plus importants – est désormais un incontournable de l’Occident.

Les législatures sont intervenues pour résoudre les conflits, en grande partie en faveur des propriétaires fonciers et des intérêts des entreprises cherchant à limiter l’accès du public, tandis que les juges se sont tournés vers un assouplissement des restrictions. Pour les groupes de défense en plein air, la question peut être un cauchemar de relations publiques, car les donateurs aux poches profondes qu’ils courtisent pour obtenir un soutien financier sont souvent des propriétaires fonciers.

Comme un corner-crosser, OnX s’est retrouvé à naviguer dans un espace étroitement disputé. En 2018, M. Siegfried a quitté ses fonctions de directeur général pour se concentrer sur la défense des terres publiques. Dans le même temps, la société a commencé à publier un flux d ‘«initiatives d’accès» claironnant les problèmes des terres enclavées et enclavées.

Laura Orvidas, qui a succédé à M. Siegfried en tant que directrice générale d’OnX, ne pense pas que l’application facilite les intrusions.