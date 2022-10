«C’est un système brisé», disent les intervenants d’urgence à propos des pénuries d’ambulanciers paramédicaux en milieu rural en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Pendant 11 jours cet été et au début de l’automne, Quadra Island n’avait pas d’ambulanciers paramédicaux locaux disponibles pour les appels médicaux d’urgence, selon les données des émissions du syndicat des intervenants d’urgence.

La communauté dépendante du ferry de 2 700 habitants souffre d’une grave pénurie de personnel, tout comme de nombreuses communautés rurales de la Colombie-Britannique. Sur Quadra, trois des quatre postes permanents d’ambulanciers paramédicaux à temps partiel sont vacants, a écrit Cindy Leong, porte-parole des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique, dans un courriel. .

Il y a une ambulance sur Quadra et il faut deux ambulanciers pour la doter en personnel – l’un pour conduire, l’autre pour soigner un patient. Mais BC EHS compte sur le service d’incendie volontaire pour conduire l’ambulance lorsqu’aucun personnel ou un seul ambulancier n’est disponible.

Les pompiers volontaires ont été appelés 18 fois pour conduire l’ambulance du 1er mai à la mi-octobre – pour aider un seul ambulancier paramédical ou ramasser une équipe d’ambulance de Campbell River arrivant en bateau-taxi, selon les statistiques syndicales. Le syndicat a fourni à l’Observateur national du Canada des dates précises, les écarts de niveau de dotation et le nombre de fois où les pompiers ont conduit des ambulances.

Les chiffres reflètent des estimations approximatives du service d’incendie de l’île, a déclaré le chef des pompiers de Quadra, Sharon Clandening, qui a déclaré que Quadra s’était retrouvée sans ambulancier sept fois au cours des seuls mois de juin et juillet.

Les statistiques BC EHS étaient inférieures, notant seulement trois cas entre le 1er mai et le 6 septembre où aucun ambulancier n’était disponible localement, a déclaré Leong. Cependant, Leong n’a pas fourni de dates exactes.

Clandening a déclaré que chaque fois que l’île se retrouve sans ambulanciers paramédicaux locaux, les temps de réponse augmentent, mettant la sécurité des personnes en danger.

“C’est un système cassé qui doit être réparé”, a déclaré Clandening.

L’inquiétude est plus grande la nuit lorsque le ferry ne circule pas et que les gens doivent attendre le transport aérien ou l’arrivée des ambulanciers paramédicaux de Campbell River par bateau, ce qui peut prendre jusqu’à trois heures, a-t-elle déclaré.

De sérieuses lacunes dans les services ambulanciers persisteront probablement dans les communautés rurales et éloignées telles que Quadra si la province continue d’utiliser son modèle de dotation en personnel sur appel (SOC), a déclaré Stuart Myers, vice-président régional du syndicat.

Le système de dotation développé pour les communautés rurales et éloignées en 2019 rend extrêmement difficile d’attirer du personnel, a déclaré Myers.

Dans le cadre du système SOC, les ambulanciers paramédicaux doivent travailler un quart de travail de huit heures, mais doivent rester sur appel pendant 16 heures supplémentaires – pour un total de 24 heures par jour sur une rotation de trois jours.

Lorsqu’ils sont sur appel, les ambulanciers paramédicaux ne reçoivent que 2 $ de l’heure. L’effet net est qu’ils sont immobilisés pendant trois jours complets, mais ne reçoivent le plein salaire que pour un seul, à moins qu’ils ne répondent à une urgence pendant leur appel.

«Nous avons constaté un changement (négatif) dans les niveaux de dotation depuis la mise en œuvre du modèle SOC», a déclaré Myers, ajoutant que la province doit fournir un travail régulier à temps plein et payer des salaires compétitifs.

BC EHS n’a pas précisé si un plan ou des mesures sont en cours pour combler les lacunes en matière d’intervention d’ambulance sur Quadra, ce qui comprend également des préoccupations concernant l’éloignement des patients de l’île en dehors du service de traversier régulier.

Personne de l’EHS de la Colombie-Britannique n’a été disponible pour des entrevues malgré les multiples demandes lancées en mai par l’Observateur national du Canada.

Il y a six ambulanciers paramédicaux occasionnels sur appel sur Quadra qui aident à doter en personnel l’ambulance de l’île, et les ambulanciers paramédicaux de Campbell River assurent la couverture lorsque le personnel local n’est pas disponible, a déclaré Leong dans un courriel.

Les ambulanciers paramédicaux sur appel, qui ont généralement d’autres emplois stables, ne sont pas toujours disponibles pour couvrir les importantes pénuries de personnel, a déclaré Myers.

BC EHS fait tout son possible pour recruter pour les postes vacants, a déclaré Leong.

Les ambulanciers paramédicaux négocient actuellement avec la province maintenant que leur convention collective est en vigueur, a déclaré le président du syndicat, Troy Clifford.

Le modèle de dotation en personnel du SOC et une disparité de salaire de plus de 30% entre les ambulanciers paramédicaux et les autres premiers intervenants tels que la police ou les pompiers professionnels sont des sujets de négociation centraux, a déclaré Clifford.

“Nous avons informé l’employeur que nous prévoyons, parce qu’il n’a pas atteint les objectifs, que le SOC devrait être progressivement supprimé”, a déclaré Clifford.

« Nous chercherons un nouveau modèle davantage axé sur la rémunération et répondant aux besoins de ces communautés », a déclaré Clifford.

La province justifie généralement le modèle de personnel SOC dans les communautés rurales – par opposition à la dotation en personnel à temps plein pour la couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 fournie dans les zones urbaines – en raison des volumes d’appels plus faibles, a déclaré Myers.

“Mais vous savez, la question pour moi a toujours été:” Pourquoi les habitants de Quadra ne méritent-ils pas le même niveau de soins? “”

-Rochelle Baker / Initiative de journalisme local / Observatrice nationale du Canada

Colombie-BritanniquePréparation aux urgencesSantéQuadra Island