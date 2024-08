« C’est un scandale » : les directives de la Floride sur le programme d’aumônerie scolaire suscitent la colère du Temple satanique

Le Temple Satanique est menace de « faire des ravages » dans le Sunshine State au sujet d’une nouvelle loi permettant aux écoles de mettre en place des programmes d’aumônerie scolaire.

La nouvelle loi de Floride permet aux districts scolaires d’établir des programmes d’aumônerie scolaire, qui autoriseraient les conseillers spirituels à offrir des conseils aux étudiants avec la permission de leurs parents.

L’appel du Temple satanique fait suite à la publication de cette politique modèle du ministère de l’Éducation de Floride, qui définit la signification de mots comme « religion » en ce qui concerne l’éligibilité des aumôniers scolaires.

Commissaire à l’éducation de Floride Manny Diaz a publié la politique sur les réseaux sociaux affirmant que cela « garantirait que des aumôniers crédibles puissent se porter volontaires dans les écoles de Floride ».

« Je pense que cela a été écrit pour être exclusif », a déclaré Devon Graham avec le Chapitre de Floride des athées américains dit.

Graham a noté que la définition de la religion donnée par l’État interdirait la participation du Temple satanique, car elle nécessite la croyance et le culte d’une ou plusieurs entités surnaturelles.

Bien que le Temple satanique soit une religion légale reconnue par l’IRS, le groupe se considère comme non théiste, comme le font d’autres grandes religions.

« Par exemple, le bouddhisme, le janisime, et même l’hindouisme dans une certaine mesure. Ils excluent donc beaucoup de gens », a déclaré Graham.

Ces nouvelles directives font suite aux commentaires faits par le gouverneur de Floride Ron DeSantis plus tôt cette année, alors qu’il signait le projet de loi sur les aumôniers scolaires, dans lequel il promettait que des groupes comme le Temple satanique ne seraient pas éligibles à participer.

« Ce n’est pas une religion. Ce n’est pas un critère pour participer à ce projet. Nous allons donc faire preuve de bon sens », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse en avril.

Graham a noté au moins un district scolaire de Floride, le comté d’Osceola, a déjà retardé la mise en œuvre de son programme d’aumônerie après le Temple satanique ont exprimé leur intérêt à participer.

Elle a fait valoir que si les districts scolaires de l’État adoptaient la politique modèle du département, la loi serait probablement confrontée à une contestation judiciaire en vertu du Premier Amendement.

« Espérons que les écoles de Floride prendront les choses correctement et qu’elles n’envisageront même pas d’adopter cette politique pour commencer », a déclaré Graham.

Action News Jax a contacté le Temple satanique pour un commentaire direct sur cette histoire, mais notre demande est restée sans réponse.

