« C’est un rêve devenu réalité » : Gracie Graham de Kelowna remporte l’or avec Hockey Canada

Gracie Graham de Kelowna est médaillée d’or.

Le joueur de 17 ans a remporté la médaille d’or avec Hockey Canada aux Championnats du monde de hockey U18 à Österlund, en Suède, avec une victoire de 10-0 contre l’équipe locale en finale le dimanche 15 janvier.

“Représenter mon pays a toujours été un de mes rêves”, a déclaré Graham à Capital News. « Porter le chandail canadien, avoir cette opportunité a vraiment été l’expérience d’une vie et un rêve devenu réalité.

C’était une liste de premières, car c’était la première fois qu’elle portait la feuille d’érable pour Équipe Canada et qu’elle voyageait pour la première fois à l’étranger.

“Tout était exactement comme je l’imaginais, je ne ferais rien de différent de ce qui s’était passé”, a déclaré Graham. “Je suis vraiment reconnaissant et tellement excité d’avoir pu vivre cette expérience.”

Le Canada a traversé le tournoi avec une fiche de 5-0 et a dominé ses adversaires 28-5. En finale, le Canada a marqué tôt et souvent en route vers sa septième médaille d’or au tournoi.

“Cela semblait presque comme si ce n’était pas réel”, a déclaré Graham. “Tout le monde rêve de gagner une médaille d’or mais combien de fois cela arrive-t-il vraiment ? Lorsque ce buzzer s’est déclenché, je pense que tout le monde était tellement excité et reconnaissant que nous ayons pu vivre cela ensemble en tant qu’équipe.

Au cours des cinq matchs, Graham a récolté trois points (un but, deux passes) dans le tournoi.

Au lendemain du match et de la célébration, Graham a parlé à sa famille lorsqu’elle était de retour à l’hôtel, expliquant à quel point ils étaient fiers d’elle et à quel point ils étaient excités. Une partie de sa famille est son frère Max, qui joue pour les Rockets de Kelowna.

“Il était tellement fier de moi”, a déclaré Graham. “Il a été l’un de mes plus grands modèles en grandissant, en particulier dans ma carrière de hockeyeur, donc le simple fait de l’avoir à mes côtés et d’avoir confiance en moi est quelque chose dont je suis vraiment reconnaissant.”

Graham est de retour à la maison maintenant et avec son équipe à la Rink Hockey Academy (RHA), et a déclaré à Capital News que son entraînement se poursuivrait dans le but de faire de nouveau partie de l’équipe l’année prochaine.

La résidente de Kelowna, qui patine depuis l’âge de trois ans, dit qu’il est encore en train de s’installer dans le fait qu’elle est une médaillée d’or.

“Je pense que c’est un rêve devenu réalité, je n’ai même pas les mots pour ça.”

