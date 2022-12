“C’est un rêve d’enfance devenu réalité”

Olivier Giroud a pulvérisé le record de Thierry Henry du plus grand nombre de buts pour la France, dimanche 4 décembre lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, huitième de finale contre la Pologne.

Giroud a ouvert le compte de buts de la France contre la Pologne, ce qui a en outre abouti à une victoire 3-1 pour les champions en titre. La Coupe du monde en cours s’est avérée être une bénédiction pour Giroud car il n’avait pas marqué un seul but lors de l’édition 2018 du tournoi et, au départ, il ne faisait même pas partie de la compétition de cette année.

Cependant, une blessure tardive au vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema a offert une opportunité à l’attaquant de l’équipe de France. Giroud l’a attrapé avec responsabilité et il semble que le joueur de 36 ans soit venu inscrire son nom dans le livre des records.

Giroud a marqué son 52e but international dimanche, dépassant le total de buts du légendaire Henry. Après le match, l’attaquant a déclaré qu’avec le record, son rêve d’enfant était devenu réalité.

« L’aventure continue. Nous avions dit dans le vestiaire que pour vivre une si belle expérience, nous devions être unis, ne faire qu’un”, a déclaré Giroud.

“Ma femme et mes enfants sont ici, ainsi que mes amis d’enfance, c’est un rêve d’enfant devenu réalité de battre Titi (Henry)

“Maintenant c’est fait, je mets ça derrière moi et mon obsession est d’aller le plus loin possible avec cette équipe”, a-t-il encore précisé.

C’était un spectacle classique de France dimanche, car aux côtés de Giroud, Kylian Mbappe a également ajouté un nouveau record à son nom. Avec le doublé contre la Pologne, Mbappe a inscrit un total de neuf buts en Coupe du Monde de la FIFA, le même que Lionel Messi et un devant Cristiano Ronaldo. Mbappe a également dépassé Pelé en tant que meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA en dessous de 24 ans.

La France a connu un tournoi incroyable jusqu’à présent, à l’exception d’un choc de la Tunisie en phase de groupes. Au début du tournoi, il y avait pas mal de problèmes de blessures dans l’équipe mais tout au long de la Coupe du monde, la France a montré ses atouts, aboutissant à sa qualification en quart de finale où elle affrontera l’Angleterre, qui s’est qualifiée après 3-0. gagner le Sénégal.

