C’est un piège! L’Alabama se méfie du coup d’envoi précoce au Kentucky

Il est prévisible de qualifier le voyage de l’Alabama au Kentucky de jeu de piège.

Ce serait ennuyeux.

Bâillement.

Alors, que se passe-t-il si c’est vrai parce que c’est le cas et si vous ne vous en sortez pas déjà, nous expliquerons pourquoi l’Alabama doit respecter le moment avant de consommer tous les progrès réalisés.

Tous les facteurs sont là.

Premièrement, l’Alabama sort traditionnellement le samedi après avoir joué à LSU. Les joueurs ont toujours été clairs sur le bilan physique d’un match de nuit avec un programme qui reflète le Crimson Tide à bien des égards.

Et la victoire 42-28 contre LSU samedi a été significative au-delà du physique. Il y a deux rivaux que l’Alabama avait clairement encerclés après des défaites écrasantes sur la route il y a un an et qui ont réussi à atteindre le but ultime.

Cocher la case contre LSU après la victoire 34-20 contre le Tennessee deux semaines plus tôt s’accompagne d’un certain niveau de satisfaction.

C’était personnel.

Et le Kentucky ? Ils n’ont rien fait à l’Alabama.

Les Wildcats ont conquis le Crimson Tide pour la dernière fois en 1997 et cela a nécessité des prolongations pour battre une équipe de l’Alabama qui a terminé 4-7. Certains des parents de ces joueurs de l’Alabama ne s’étaient pas rencontrés ce soir-là où les poteaux de but sont tombés au Commonwealth Stadium, donc la version 2023 de Scott Cochran aura du mal à vilainiser ce vestiaire Wildcat.

Mais ce programme du Kentucky a parcouru un long chemin depuis le combat contre Vanderbilt pour devenir la deuxième pire équipe de la SEC Est.

Il a malmené une équipe classée de Floride le 30 septembre à Lexington, les Gators étant toujours en pleine forme après une grande victoire contre le Tennessee. Le Kentucky menait 23-0 avant que les Gators ne sachent quel jour on était avant de s’installer sur un score final de 33-14.

Certes, l’Alabama est bien meilleur qu’une équipe de Floride qui vient de perdre à domicile contre l’Arkansas pour la première victoire des Razorbacks en SEC de la saison.

Ce match Kentucky-Floride avait lieu à 11 heures du matin, heure du Pacifique.

Il en va de même pour le voyage de l’Alabama dans ce qui s’appelle désormais Kroger Field. Il est désormais rare que le Crimson Tide joue avant midi au centre de la route, mais cela invite à un cas de « somnolents ». Pour le contexte, l’équipe nationale de l’Alabama 2009 a joué au Kentucky à 11 h 21 CT. Ce fut un match moche que le Tide a remporté, 38-20 avec l’aide de quatre revirements des Wildcats.

L’Alabama a également commencé lentement lors de son dernier voyage au pays du cheval – tâtonnant sur deux des trois premières possessions avant de se mesurer à une équipe Wildcat à deux victoires, 48-7.

En parlant de trébuchements dès le départ, cette équipe de l’Alabama en a fait pas mal. Voici un aperçu de la première possession de l’Alabama lors de chacun des neuf premiers matchs.

MTSU : TD

Texas : INT

USF : Punt

Ole Miss : FG

Miss. St : Punt

Texas A&M : Punt

Arkansas : Punt

Tennessee : Punt

LSU : Punt

Cela représente un total de trois points en six possessions d’ouverture du match lors du match SEC. L’avantage de l’Alabama au premier quart dans les matchs de championnat se situe à seulement 41-36 et un départ lent le mauvais jour ne peut que donner confiance à un outsider local – un outsider qui s’est clairement montré très tôt contre une équipe de Floride avec un élan d’un mois. plus il y a.

Le Kentucky s’est également démarqué avec le Missouri classé en ville le 14 octobre alors que les hôtes prenaient une avance de 14-0 avant que les Tigres ne ripostent pour gagner 38-21.

Cela dit, l’Alabama a plus de talent des deux côtés du ballon et la confiance qui vient en creusant un trou en septembre. La seule autre fois où le Kentucky a affronté une équipe avec un ratio de talents similaire était lors d’un voyage le 7 octobre en Géorgie. C’est Dawgs > Cats par une finale de 51-13 qui a marqué le début d’une dérapage de trois matchs pour le Kentucky.

En fin de compte, cette question ne sera pas réglée par un précédent mais sur le terrain. L’Alabama devrait gagner celui-ci, décrocher la SEC West et commencer à se préparer à de plus grandes choses.

Mais cette saison a été remplie de nids-de-poule et un coup d’envoi anticipé au Kentucky serait le moment classique du piège. Il s’agit, après tout, d’une équipe désireuse de sortir du carnaval émotionnel qui a secoué tout le monde au cours des deux derniers mois, avec des moments à enjeux élevés qui se profilent au prochain virage.

Ils feraient tout simplement mieux de ne pas prendre le raccourci ce week-end.

Michael Casagrande est journaliste pour l’Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @ParCasagrande ou sur Facebook.