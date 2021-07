C’est un phénomène naturel : lorsque la fille d’anniversaire, Bhumi Pednekar, a brisé les tabous, a ouvertement parlé des congés menstruels ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Bhumi Pednekar a fêté son 32e anniversaire dimanche 18 juillet. La superbe actrice, qui a fait ses débuts dans le film ‘Dum Laga Ke Haisha’, s’est maintenant imposée comme une vedette à Bollywood. Elle a offert à son public des performances phénoménales avec des films tels que « Toilet : Ek Prem Katha », « Shubh Mangal Saavdhan », « Sonchiriya », « Bala » et « Pati Patni Aur Woh ». Pour son film ‘Saand Ki Aankh’, elle avait même remporté le Filmfare Critics Award de la meilleure actrice avec Taapsee Pannu, un exploit remarquable.

Outre des films significatifs, elle a également fait partie de causes sociales et a prêté sa voix à des sujets importants tels que la protection de l’environnement, le réchauffement climatique, l’écart salarial entre les sexes et la santé reproductive des femmes.

Plus tôt, cette année, elle avait également exprimé son opinion sur le congé menstruel – un sujet tabou dans la plupart des lieux de travail. Dans une interview avec un quotidien de premier plan, elle a expliqué comment elle soutient pleinement les entreprises qui offrent un congé menstruel aux femmes dans le cadre de la normalisation des règles dans un cadre professionnel.

Elle a déclaré à Times Now : « Chaque personne a une expérience très différente en ce qui concerne les règles, car cela dépend de vos hormones, de vos gènes, de votre environnement, etc. Pour cette raison, je suis heureuse de voir que les femmes peuvent bénéficier de cette option si elles se sentir à l’aise avec ça. »

« Cela ne présente pas les femmes comme faibles, mais en fait, comme des personnes suffisamment confiantes pour connaître leur corps et prendre une décision pour leur travail », et a ajouté: « Nous connaissons tous les congés de maternité et de paternité, de même, c’est un phénomène naturel », a-t-elle ajouté.

Dans la même interview, l’actrice a également expliqué comment elle gère ses règles pendant qu’elle travaille. Selon elle, cela aide quand les gens autour d’elle savent qu’elle est dans son cycle menstruel car cela les aide à comprendre son état.

« Je dis généralement à tout le monde autour de moi que j’ai mes règles – je suis à l’aise de partager cette information car non seulement cela m’aide à libérer mon anxiété, mais l’autre personne la comprend également. Cela normalise l’idée que je suis une femme qui a ses règles tous les mois, et maintenant, lentement, les gens s’ouvrent à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Sur le plan du travail, l’actrice sera vue dans le starter d’Akshay Kumar ‘Raksha Bandhan’ présenté par Aanand et la sœur d’Akshay, Alka Bhatia. Le film est soutenu par Color Yellow Production en association avec Cape of Good Films.