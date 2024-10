Les gens réagissent aux remarques de Drake sur l’importance d’avoir de véritables amitiés qu’il a nouées lors d’une fête à Toronto ce week-end.

Samedi, Drake, Fat Joe et Mario ont fait une apparition surprise à la soirée Nostalgia du présentateur d’eTalk, Tyrone Edward. L’événement a eu lieu à la discothèque Rebel au centre-ville de Toronto.

Lors de l’événement, le 6ix God a même partagé la scène avec Mario pour interpréter son hit « Let Me Love You ». Le thème de la fête étant centré sur la nostalgie, Drake a décidé de prononcer un discours sur ses réflexions sur l’amitié.

«Je vais vous dire une chose sur la nostalgie. Une chose à propos de la nostalgie, cette fête ici. Mes vrais amis sont définitivement dans le bâtiment mais je vais vous le dire. Vous allez arriver à un point dans la vie où des personnes que vous pensiez être des amis ou des personnes que vous pensiez proches de vous. Ils pourraient changer. Ils pourraient essayer de bouger de façon amusante avec vous. Ils pourraient vous poignarder dans le dos », a déclaré le rappeur torontois.

«Ils pourraient vous faire beaucoup de choses. Vous arriverez à cette réalisation. Où que vous soyez dans la vie, vous y êtes probablement allé et vous y serez encore. Ainsi va la vie. Mais écoute, parfois, c’est toi et toi seul. Parfois c’est vous seul avec vos pensées, parfois c’est vous et vous seul, » a-t-il poursuivi.

Le clip est depuis devenu viral, suscitant des réactions mitigées de la part des utilisateurs, affirmant que le rappeur était la raison de son manque de véritables amitiés.

« J’ai couché avec d’innombrables épouses, j’ai brisé des familles, j’ai parlé sur l’oreiller à ses propres amis, j’ai fait des armes, j’ai blackballé les gens qui « vous inspirent » et vous dites tout ça, allez vous faire foutre », a déclaré un utilisateur de X.

« C’est tellement drôle que ce soit le même mec qui évoque la fille et la famille de tout le monde dans CHAQUE dissidence qu’il fait, mais maintenant il veut pleurer à propos des « vrais amis » BRO YOU, LA RAISON POURQUOI ILS NE SONT PAS AMIS AVEC VOUS », a déclaré un autre utilisateur.

« C’est un peu triste, non ? Vous êtes un célèbre millionnaire et chaque année vous vous sentez de plus en plus seul », a commenté un autre utilisateur.

« Le monologue d’un perdant », lit-on dans un autre commentaire.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs se portent garants du rappeur et espèrent que son discours inspirera de nouvelles musiques.

« Le prochain album pourrait être le meilleur de tous », a déclaré un utilisateur de X.

« Après cette déclaration, je m’attends à une forte chaleur pour maintenir la compétition », a déclaré un autre utilisateur.

« Tu ne pourras jamais me faire détester ce type ! Drizzy la chèvre », a déclaré un autre utilisateur de TikTok.