C’est un petit pas vers mon grand objectif de participer aux Jeux olympiques de Paris, déclare Murali Sreeshankar

L’équipe indienne du relais 4x400m masculin s’est qualifiée pour la finale des Jeux du Commonwealth après avoir terminé deuxième de sa course de qualification ici vendredi.

Le quatuor indien composé de Muhammed Anas Yahiya, Noah Nirmal Tom, Mohammed Ajmal et Amoj Jacob a pris la voie des qualifications automatiques, en 3:06.97s pour terminer deuxième derrière le Kenya dans la manche 2. L’Inde était quatrième avant le dernier virage mais Amoj a dépassé deux coureurs. dans la dernière ligne droite pour terminer deuxième. Il s’était blessé aux ischio-jambiers alors qu’il courait le relais 4x400m dans le cadre du quatuor indien lors des championnats nationaux inter-États à Chennai le mois dernier.



L’Inde a terminé sixième au classement général des deux manches, le Botswana 3: 05.11 s étant le plus rapide. La finale aura lieu dimanche. Au 100 m haies féminin, la détentrice du record national Jyothi Yarraji s’est écrasée dans les manches du premier tour avec un spectacle en dessous de la normale. Elle a réussi un temps de 13,18 m pour terminer quatrième de la manche 2 et 10e au général. Elle détient le record national de 13.04s. Les courses de chaleur se sont déroulées dans des conditions venteuses et Yarraji a couru avec un vent arrière de 2m/s. Tous les concurrents ont couru avec un vent arrière de 2 m/s ou plus.

Yarraji, 22 ans, a amélioré son record national trois fois cette saison.

Ancy Sojan n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale féminine du saut en longueur. Elle a été classée 13e au classement général lors de la ronde de qualification avec un meilleur saut de 6,25 m, qui était assisté par le vent (vent arrière de 2,3 m/s).

Ceux qui ont touché 6,75 m ou au moins 12 meilleurs joueurs des deux groupes se qualifient pour la finale. Sojan, 21 ans, qui a une saison et un record personnel de 6,55 m, a terminé septième du tour de qualification du groupe A.

