C’est un non de ma part, chien ! Massie et d’autres républicains indiquent qu’ils ne voteront pas pour Scalise comme président – ​​Twitchy

Plus tôt, nous avons écrit sur la décision républicaine de nommer Steve Scalise comme prochain président de la Chambre. Ensuite, sa nomination sera soumise à la Chambre plénière pour un vote où il devra obtenir la majorité. Les Républicains détenant une faible majorité, cela allait toujours être difficile, et maintenant cela semble encore plus précaire puisque certains Républicains ont publiquement indiqué qu’ils ne voteraient pas pour Scalise.

Les surprises sont réservées aux petits enfants lors des fêtes d’anniversaire, pas au Congrès. J’ai donc fait savoir à Scalise en personne qu’il n’avait pas mon vote, car il n’avait pas élaboré de plan viable pour éviter un omnibus. – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 11 octobre 2023

Eh bien, Massie est toujours impertinent et toujours très clair sur ses intentions.

4 non maintenant Giménez

Boébert

Max Miller

Et maintenant Massie https://t.co/mwfnabyQgy – Le gars politique de Naperville (@NapervillePol) 11 octobre 2023

Il semble également que Gimenez, Boebert et Miller se joindront à Massie pour voter non.

Max Miller et Tom Massie ne sont pas tous deux actuellement pour Scalise. https://t.co/JFHWqU57io -Jake Sherman (@JakeSherman) 11 octobre 2023

Libérez les votes. Nous méritons de savoir qui fait partie de l’Uniparty. https://t.co/0keGwl7nM6 – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 11 octobre 2023

De nombreux électeurs républicains sont mécontents du vote privé à huis clos jusqu’à présent et souhaitent que chaque représentant soit officiellement déclaré.

Si vous vous présentez sans les votes nécessaires, je le jure – Les pensées de Will (@Will22Boz) 11 octobre 2023

il y en a maintenant au moins 4 qui ne voteront pas pour Scalise, ce qui signifie que la course aux orateurs ne fait que commencer. https://t.co/n1wr0Wq8bZ – Ivan Raiklin (@IvanRaiklin) 11 octobre 2023

Tommy M a toujours été comme ça, c’est juste que personne n’écoute jusqu’à ce que cela compte vraiment. https://t.co/kMVwFfDdSq – Ben Domenech (@bdomenech) 11 octobre 2023

Regardez tous ces républicains qui grandissent après leur soutien à McCarthy. J’aime généralement @RepThomasMassie mais allez mec, tu as prononcé un discours passionné pour McCarthy qui était sur le même chemin omnibus. https://t.co/UulIzNzVge – Singe Ranting (@Ranting_Monkey) 11 octobre 2023

Pour être honnête, défendre le Président actuel pour éviter le désarroi est très différent de refuser de le remplacer en raison de désaccords idéologiques.

Il y a toujours une idée « noble » que Massie doit signaler et qui n’a aucune chance d’avancer. La priorité ici est de remettre le GOP dans ses affaires. Les WH et Sen sont avec les Ds. Peu importe si Scalise a les voix, alors Massie peut avoir son signal de vertu, mais c’est un vieil acte. https://t.co/FDjFuZ8byy – Jeff Stillman🇺🇸🇮🇱 (@StillmanJeff) 11 octobre 2023

Veuillez exhorter vos représentants à la Chambre à voter pour Jim Jordan comme président. Scalise suit des traitements contre le cancer et n’a pas autant de principes que Jim Jordan. https://t.co/qsQIY2Lhe2 – Le conservatisme empêche la tyrannie (@SaveLibertyUS) 11 octobre 2023

Les démocrates le pousseront au sommet pour devenir président https://t.co/74FkjCcOAU – Geai (@Jay506708) 11 octobre 2023

Les démocrates ont désigné leur propre candidat, Hakeem Jeffries. Il serait donc surprenant de les voir soutenir la cause républicaine, surtout à l’approche des élections de 2024. Restez à l’écoute! Il y a encore de nombreux rebondissements sur la route menant à l’élection d’un nouveau Président.