« C’est un monstre »: les fans saluent la puissance française de l’UFC Ciryl Gane alors qu’il surclasse le russe Alexander Volkov à Las Vegas

Le Français Gane a montré exactement pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs nouveaux espoirs de la division des poids lourds de l’UFC dans une performance assurée contre le très expérimenté Volkov, étouffant le Russe pendant la majorité du combat de 25 minutes en route vers une victoire par décision unanime.

« Bon Gamin », invaincu dans ses carrières d’arts martiaux mixtes et de kickboxing, a gardé une longueur d’avance sur Volkov tout au long de l’événement principal en cinq rounds, profitant de sa vitesse et de son jeu de jambes supérieurs pour dépasser le Russe.

Un premier tour serré a été ponctué d’une dure ligne droite du Français après que les deux poids lourds géants aient échangé des coups de pied dans les jambes au début. Ce plan a été répété dans le second lorsque Gane a réussi à maintenir Volkov à distance, lui offrant la possibilité de varier son arsenal d’attaques et de trouver davantage de succès avec des coups de pied dans les jambes et des genoux au corps.

Gane a accéléré le rythme dans le troisième, ensanglantant son adversaire et trouvant des foyers pour certaines des techniques les plus spectaculaires de sa boîte à outils : un genou volant et un uppercut vicieux qui a forcé Volkov à battre en retraite.

Visiblement en retrait sur les tableaux de bord, Volkov a tenté de faire monter la pression dans les manches du championnat. Son style technique de frappe, qui a si facilement contribué à ses 33 victoires en carrière à ce jour, a commencé à porter ses fruits alors que Gane a jeté la prudence au vent dans la recherche d’une arrivée.

Volkov, cependant, n’a pas réussi à trouver le coup de circuit qu’il recherchait et comme le temps expirait au cinquième tour, il n’y avait guère de doute quant à savoir lequel de ces deux hommes gravirait les échelons du classement en direction de la vedette de la division Francis. Ngannou.

« Je pense qu’aujourd’hui je l’ai prouvé« , a déclaré Gane par la suite lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour un combat pour le titre mondial contre son ancien partenaire d’entraînement Ngannou.

« Je n’ai pas besoin d’un autre combat pour le titre. Je pense que ce gars Volkov était un très grand défi pour le prouver, et je l’ai prouvé. Je l’ai fait. Donc, demain, oui, si l’UFC veut m’égaler pour le titre, je suis prêt.

« Je suis à l’aise avec ce match si ce match va se produire« , a ajouté Gane.

« Maintenant, pour le titre, je suis vraiment à l’aise avec cette situation car nous sommes nés dans le même gymnase. Avant, c’était un peu (inconfortable), tu sais ? Maintenant, je suis à l’aise. Nous allons nous battre pour la ceinture. C’est beau pour nous, pour moi, pour lui et mon coach. »

Les efforts de Gane dans la cage ont également été salués par les fans de combat en ligne.

« Il est probablement 1-2 [wins] loin d’un coup de titre à ce stade« , a déclaré l’initié de l’UFC Ariel Helwani à propos de la performance de Gane.

« Il devrait se battre pour le titre peut-être 1 à l’extérieur au maximum. C’est un monstre, approuva un autre.

« Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est insensé pour quelqu’un à 8-0 de battre facilement un ancien champion du monde Bellator qui a 42 combats professionnels, venaient les pensées d’un troisième.