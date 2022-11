“C’est un monstre, ce camp”: les ONG disent que le nouveau modèle de centre de réfugiés sur l’île grecque est inhumain

Située dans une vallée de l’île grecque de Samos, à quelques kilomètres de la ville de Vathy, se trouve une installation que l’Union européenne a présentée comme un modèle pour les futurs camps de réfugiés.

Ouvert en septembre 2021, il s’agit du premier Centre d’Accès Fermé et Contrôlé (CASC) pour demandeurs d’asile. Financé par l’UE pour un coût de 43 millions d’euros, le camp est entouré de multiples clôtures de barbelés et équipé d’un système de sécurité comprenant des caméras de vidéosurveillance, des portails magnétiques et une technologie à rayons X. Les entrées et les sorties sont contrôlées et un couvre-feu est imposé la nuit.

Anitta Hipper, porte-parole de la Commission européenne pour les affaires intérieures, affirme que ce type d’établissement “représente une amélioration significative des conditions d’accueil des demandeurs d’asile”. Hipper a également souligné que l’installation de Samos n’est pas un centre “fermé”, en raison du système d’entrée et de sortie en place.

Cependant, les ONG et les demandeurs d’asile eux-mêmes ne sont pas convaincus – ils pensent que ce type de camp affaiblit la santé mentale de personnes déjà affaiblies.

“Quand vous le voyez pour la première fois, cela ressemble un peu à une prison”, a déclaré Sae Bosco, coordinateur des communications et du plaidoyer chez Samos Volunteers, une ONG locale.

Sur la base des témoignages des résidents du camp, a déclaré Bosco, la vie y est très restrictive. “Ils ont l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, mais ce n’est pas le cas. C’est difficile pour eux d’avoir une vie normale… c’est vraiment négatif pour la santé mentale des gens.”

REGARDER | Le nouveau camp de réfugiés de Grèce comparé à la prison :

Les camps de réfugiés “fermés et contrôlés” de la Grèce comparés aux prisons La Grèce est critiquée pour son projet de placer les migrants dans des camps «fermés et contrôlés», que certains décrivent comme des prisons, mais le gouvernement affirme qu’ils offriront de meilleures conditions de vie. Cela survient alors que le pays s’inquiète d’un afflux potentiel de réfugiés afghans.

Le camp a été construit en réponse à l’afflux massif de migrants et de réfugiés en Europe – et en particulier en Grèce – depuis 2015.

Samos est l’une des îles de la mer Égée où arrivent les migrants et les réfugiés qui traversent la Turquie voisine. C’est actuellement le troisième point d’entrée en Grèce, avec plus de 1 600 migrants et réfugiés enregistrés à Samos depuis le début de cette année.

Ces chiffres sont en hausse par rapport à l’année dernière. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Grèce a enregistré plus de 13 500 arrivées jusqu’à présent cette année, dont environ 9 000 par voie maritime.

La majorité d’entre eux sont originaires d’Afghanistan, de Somalie, de Syrie ou des territoires palestiniens et ont vécu des situations traumatisantes.

Ella Dodd, coordinatrice juridique chez I Have Rights, une autre ONG à Samos, travaille quotidiennement avec des demandeurs d’asile. Elle dit qu’ils craignent les agents de police du camp, qui ont la réputation de forcer les migrants à traverser les frontières.

“Les gens sont terrifiés à l’idée de parler de la violence policière… parce qu’ils sont [under] contrôle permanent par la police. Vous avez des gens qui ont été repoussés plusieurs fois auparavant, et ils savent qui a fait ces refoulements.”

La longue route

Au cours des dernières années, de nombreuses ONG et militants ont dénoncé les refoulements, qui font référence au retour forcé de personnes à travers une frontière internationale sans aucune évaluation de leurs droits à demander l’asile. C’est une violation du droit international et européen.

Ce graffiti fait référence à l’inquiétude de nombreuses ONG à Samos concernant le fait que la police repousse les réfugiés et les migrants au-delà des frontières internationales. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Un rapport de l’OLAF, l’organisme de surveillance antifraude de l’UE, récemment divulgué dans les médias, a conclu que des cadres supérieurs de l’agence européenne des frontières Frontex étaient impliqués dans la dissimulation des refoulements illégaux de migrants de la Grèce vers la Turquie. Le rapport l’a qualifié de violation des “droits fondamentaux”.

Bien que Frontex ait reconnu un certain nombre de lacunes, il a déclaré “qu’il s’agissait de pratiques du passé”.

À Samos, un camp de réfugiés a d’abord été établi à Vathy, la capitale de l’île. On estime qu’environ 7 000 personnes y vivaient, dans un espace aménagé pour une capacité d’accueil d’environ 700. Avec un accès difficile aux toilettes, à l’eau potable et à l’électricité, sans compter une infestation de rats et de serpents, ce camp s’appelait autrefois « la Jungle ». .”

Alors que les ONG conviennent que les conditions sanitaires se sont améliorées avec le nouveau camp du CCAC, la plupart de ces travailleurs ont refusé de travailler à l’intérieur de l’établissement, en signe de protestation.

L’une des raisons est que l’emplacement du camp fermé rend les déplacements plus difficiles pour les demandeurs d’asile. S’ils veulent aller à Vathy, par exemple, ils doivent prendre le bus ou marcher. Les gens ne peuvent pas se le permettre, affirment les ONG locales.

Une vue sur le port de Samos, Grèce. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Le prix d’un ticket de bus est de 1,60 euros aller simple ou 3,20 euros aller-retour. Le ministère grec de la Migration et de l’Asile fournit une aide en espèces – par exemple, 75 euros par mois pour une personne qui vit dans le camp fermé.

“Il leur est impossible de prendre le bus tous les jours, et il leur est plus difficile d’échapper à la situation, comme les gens le faisaient avant, dans l’ancien camp”, a déclaré Bosco.

Dodd a déclaré qu’une procédure d’évaluation de l’asile plus rapide a entraîné plus de stress chez les migrants.

“Avec l’ancien camp, on avait l’habitude d’avoir des gens qui attendaient un an avant d’avoir une date d’entretien [with authorities]. Maintenant, ce sera une question de semaines ou de mois après leur arrivée – et ensuite la décision sera prise très rapidement.”

Ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle, dit-elle. “Les autorités ne font pas du bon travail et n’enquêtent pas correctement sur les réclamations des gens.”

Un nouvel arrivant entrant dans le camp fermé doit être mis en quarantaine pendant quelques jours, en raison du COVID-19. Après cela, ils peuvent être détenus jusqu’à 25 jours à des fins d’identification, dit Dodd. Pendant ce temps, les demandeurs d’asile ne peuvent pas du tout quitter le camp — même, par exemple, pour recevoir des conseils juridiques de son ONG.

Il ne reste que des clôtures et des structures délabrées dans l’ancien camp de réfugiés de Vathy, Samos. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Parfois, l’entretien crucial d’asile tombe dans ce laps de temps, dit Dodd, ce qui signifie qu’ils manquent une occasion de consulter une ONG.

Dans un communiqué, le HCR a déclaré : « Les demandeurs d’asile ont besoin de protection, ce ne sont pas des criminels ou un risque pour la communauté. Ce sont des personnes qui ont besoin d’aide. Il a également averti “que des mesures de sécurité supplémentaires pourraient retraumatiser et provoquer une détresse psychologique chez les réfugiés et les demandeurs d’asile”.

Crise en cours

Le ministère grec de la Migration et de l’Asile n’a pas autorisé CBC à pénétrer dans le camp de Samos, invoquant une “charge de travail excessive”. Dans un communiqué, les autorités grecques ont déclaré que les conditions de vie sont loin d’être dures dans ce type d’installations, affirmant qu’elles créent “un sentiment de sécurité pour les habitants des îles et entre les migrants”.

Mabinty Karbo, 20 ans, est l’une d’entre elles. Plus tôt cette année, elle a fui la Sierra Leone, seule, laissant tout derrière elle, y compris un enfant de quatre ans.

Après son arrivée en Turquie, Karbo est monté à bord d’un petit bateau en juin, avec 46 autres migrants, pour rejoindre la Grèce. Ils ont quitté la Turquie la nuit et ont vu la côte grecque de Samos au petit matin. Mais ils ont été repoussés par ce qui pourrait être des bateaux de police pendant deux jours, se souvient Karbo, avec de l’émotion dans la voix.

Après avoir finalement atteint l’île, Karbo et les autres migrants se sont cachés dans les montagnes de peur d’être renvoyés en Turquie. Certains sont morts pendant le voyage, a-t-elle dit.

Mabinty Karbo, 20 ans, a passé du temps dans le camp de Samos. Karbo, qui ne voulait pas être photographié depuis le front, a fui la Sierra Leone plus tôt cette année, laissant tout derrière lui, y compris une fille de quatre ans. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

“J’avais peur, je vomissais, j’étais sans espoir”, a déclaré Karbo. “Je n’étais pas capable de faire quoi que ce soit par moi-même. Mais la vie a été belle, je suis en vie !”

Lorsque CBC l’a rencontrée le 1er novembre, Karbo venait de recevoir une réponse positive à sa demande d’asile et avait quitté le camp contrôlé la veille.

L’isolement était difficile, dit-elle; il n’y avait pas assez de nourriture et l’emplacement était difficile.

« Comment voulez-vous que les réfugiés aient de l’argent pour prendre le bus et aller en ville ? elle se demandait. “Ce n’était pas facile à l’intérieur, mais nous gérons.”

Alors qu’elle espère commencer une nouvelle vie à Athènes, l’esprit de Karbo est toujours ailleurs.

“Je ne sais pas si elle est encore en vie”, a-t-elle dit, faisant référence à sa fille, qui est restée avec des amis de son défunt mari. L’absence de nouvelles récentes inquiétait Karbo. Elle espérait un jour amener sa fille en Grèce.

Doubles standards?

Le fait que l’UE ait accueilli autant de réfugiés ukrainiens à la suite de l’invasion russe a conduit de nombreux observateurs à suggérer que l’UE a deux poids deux mesures en matière de réfugiés.

Depuis l’invasion de février, les pays européens ont largement suivi une politique de porte ouverte envers les demandeurs d’asile ukrainiens. Ils ont été placés sous protection internationale en Europe et deviennent officiellement des réfugiés.

Pour la première fois depuis 2001, l’UE a également utilisé la directive sur la protection temporaire, permettant aux Ukrainiens d’obtenir un permis de séjour dans les pays de l’UE et de bénéficier de services d’éducation et de santé, et de travailler, selon la Commission européenne.

Le HCR estime que plus de 7,7 millions d’Ukrainiens se sont réfugiés en Europe depuis le début de l’invasion.

“Les demandeurs d’asile à Samos sont très conscients qu’ils sont dans un centre de détention et doivent se rendre à des entretiens, tandis que les Ukrainiens peuvent remplir des formulaires en ligne”, a déclaré Ella Dodd. “Le racisme de l’Europe est si clair.”

REGARDER | Les autorités identifient les migrants morts en tentant de se rendre en Grèce :

Identifier les migrants qui n’ont pas survécu au voyage en Grèce Alors que la Grèce adopte une position plus dure à l’égard des réfugiés, des centaines de personnes sont mortes en essayant d’atteindre le pays. Un coroner a tenté d’identifier ceux qui n’ont pas survécu au voyage, tandis que d’autres tentent de fortifier la frontière pour empêcher les migrants d’entrer.

Selon des ONG locales, la guerre en Ukraine a déplacé l’attention d’une situation migratoire à une autre, même si la situation en Grèce n’est pas encore résolue. Les migrants et les réfugiés à Samos interrogent régulièrement les travailleurs des ONG sur la différence de traitement.

“Il n’y a pas de réfugiés ukrainiens dans le [CCAC] camp. C’est mal d’avoir un camp de confinement au milieu de nulle part avec juste des gens de couleur. C’est une politique tellement raciste”, a déclaré Bosco. “C’est un état d’esprit colonial persistant dans toute l’Europe.”

Préoccupations concernant les nouveaux CASC

Depuis l’ouverture du premier camp CCAC à Samos, deux installations similaires ont ouvert sur les îles grecques de Legos et Kos. Deux centres supplémentaires sont également en construction sur les îles de Lesvos et de Chios, qui devraient ouvrir l’année prochaine.

Les ONG de Samos qui ont été témoins de l’impact du premier CCAC demandent aux autorités européennes et grecques de revoir leur approche.

“Je pense vraiment que Samos est une sorte de grand procès. … C’est vraiment effrayant, parce que les gens dans ce camp deviennent invisibles, parce que vous mettez les gens au milieu de nulle part”, a déclaré Bosco. “Cela rend le problème invisible.”

Un bateau utilisé pour patrouiller les mers pour les migrants est vu dans le port de Samos. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Dodd partage l’inquiétude. “C’est un monstre, ce camp. C’est un centre de détention. La somme d’argent dépensée pour le construire et l’entretenir est tellement obscène.”

Les ONG et d’autres appellent les pays de l’UE à assumer davantage de responsabilités et à trouver une approche plus humaine de la situation des migrants, en promouvant une plus grande intégration dans la communauté – en logeant les réfugiés dans des maisons vides en ville, par exemple.

Dit Bosco: “J’espère qu’à un moment donné dans le futur, nous regarderons en arrière sur Samos et nous nous dirons:” À quoi diable pensions-nous, mettre les gens dans ces installations isolées? “”