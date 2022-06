C’est un monde bruyant et bruyant et il y a rarement un moment paisible dedans

Les destinations adaptées aux personnes autistes ne manquent pas, 18 juin

Si offrir des volumes sonores réduits au cinéma, des cabines de restaurant silencieuses et des options similaires moins bruyantes sont des mesures visant à rendre les environnements plus inclusifs pour les personnes autistes, je ne peux que supposer que la grande majorité des magasins, des restaurants, des théâtres et même des bureaux professionnels n’ont aucun intérêt à s’adressant à ce groupe démographique, ni à celui, beaucoup plus important, de ceux qui aimeraient simplement vaquer à leurs activités quotidiennes sans être soumis à une musique forte indésirable, à des annonces brouillées émanant de systèmes audio bon marché et aux volumes assourdissants rencontrés dans les salles de cinéma, en particulier dans leur douloureux segments publicitaires pré-film.

PARTAGER: