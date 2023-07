C’est un monde Barbie. Alors, pourquoi l’Expo Barbie de Montréal est-elle fermée?

Étant donné que Montréal abrite ce qui prétend être la plus grande exposition permanente de Barbie au monde, Martin Reisch a pensé qu’il ne pouvait y avoir de meilleure façon de célébrer Barbenheimer avec sa petite amie le jour de l’ouverture vendredi que de lui rendre visite.

Le plan était méticuleux et un voyage à l’exposition viendrait en premier.

Le couple serait ravi de voir les 1 000 itérations de la célèbre et polarisante poupée que promet l’exposition. Ensuite, ils iraient voir le film Barbie au Cineplex Forum. (Reisch avait vu Oppenheimer lors d’une projection de presse préalable la veille).

« Nous l’avions prévu il y a une semaine et c’était genre : un rendez-vous parfait », a déclaré Reisch, 45 ans, au téléphone. Sa mère avait vu l’exposition des années auparavant et l’avait déjà recommandée à plusieurs reprises.

Lorsque Reisch et son partenaire sont entrés dans le centre commercial Les Cours Mont-Royal (qui fait partie du réseau souterrain de centres commerciaux de Montréal) où se trouve ou se trouvait l’Expo Barbie — ils ont été troublés par des panneaux leur indiquant que l’Expo avait déménagé à un autre étage et un agent de sécurité leur disant qu’elle était, en fait, fermée.

« C’est comme ce vieux centre commercial étrange avec autant de couloirs étranges, et l’exposition elle-même est comme cachée derrière des magasins marginaux », a déclaré Reisch.

Au lieu d’un pays des rêves enrobé de bonbons plein de poupées en plastique, ce que Reisch et son partenaire ont trouvé ressemblait plus à un bunker. Le sol où se trouvait une fontaine était dépouillé de son béton nu et les murs étaient nus à l’exception des vitrines vides où des poupées avaient autrefois été exposées.

La salle où se tenait l’Expo Barbie au centre commercial Les Cours Mont Royal a subi un dégât des eaux. (Soumis par Martin Reisch/© safesolvent)

Il restait un affichage étrange : une piste mobile miniature transportant des modèles de poupées fonctionnait toujours, accompagnant la musique et tout. Un autre affichage similaire derrière celui-ci présente une scène de casino avec des poupées Barbie et Ken vêtues de robes et de costumes.

« Et puis tout est vide là où se trouvaient toutes les boîtes à lumière et toute la zone principale n’est que du béton en ruine et du bois gorgé d’eau, et c’est super mystérieux, complètement bizarre », a déclaré Reisch.

L’impulsion derrière le salon permanent Barbie, qui a ouvert ses portes aux Cours en 2016, est aussi quelque peu mystérieuse. Son site Web vante les marques, les designers et les célébrités figurant parmi les poupées Barbie du spectacle, mais il n’y a aucune explication sur la façon dont cela est arrivé.

Un message en haut de la page principale annonçant en majuscules que la Barbie Expo est temporairement fermée est tout aussi énigmatique.

Il ne reste qu’un seul présentoir à l’Expo Barbie de Montréal, qui a subi des dégâts d’eau et devrait rouvrir dans les prochaines semaines. (Envoyé par Martin Reisch/© safesolvent)

« Nous nous excusons sincèrement pour toute déception que cela pourrait causer et apprécions votre soutien et votre intérêt pour l’Expo Barbie », indique-t-il, sans donner de raison à la fermeture.

Un coup de fil aux Cours révèle la malchance de Barbie Expo. Un tuyau éclaté dans l’immeuble en copropriété au-dessus a causé des dégâts d’eau, aggravés par les fortes pluies et les inondations causées par cette grosse tempête du 13 juillet.

« Je sais, je sais, c’est un mauvais moment, je sais », a déclaré Valérie Law, responsable des communications et du marketing du centre commercial.

« Au cours du week-end, notre équipe de médias sociaux, les messages téléphoniques apparaissaient à chaque minute. Bing ! Bing ! Bing ! ‘Où est l’Expo ? Que s’est-il passé ?' »

Law a déclaré que l’Expo est déplacée à un autre étage du centre commercial et qu’elle rouvrira, espérons-le, dans les semaines à venir.

Reisch a publié des photos de la salle endommagée où se trouvait l’Expo sur les réseaux sociaux en répondant au message d’une personne selon lequel l’Expo avait « tâtonné le sac » et que « le tout fermé indéfiniment pendant toute la durée de la promotion du film Barbie est une erreur aux proportions énormes ».

Reisch dit qu’il pense toujours que les gens derrière l’Expo auraient pu faire une sorte de reconnaissance de l’ironie de la situation.

La personne qui a dit que l’Expo avait fait une erreur a suivi en disant, [sic] « omg c’est tragique, désolé pour le barbie expo d’avoir dit que vous aviez tâtonné le sac. c’est, en fait, l’infrastructure anti-inondation du bâtiment des suites peel qui a tâtonné le sac. »

Quant au film Barbie lui-même, Reisch dit qu’il l’a adoré.

« J’ai trouvé ça génial. Je suis un grand fan de Greta Gerwig », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il aimait aussi Oppeneimer. « J’adore le fait qu’ils chevauchent le marketing de l’autre dans une sorte de truc culturel. »