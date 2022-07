“C’est un miracle”: un chien survit 40 jours coincé dans un conteneur d’expédition

Milagros, un chien qui a été secouru après avoir traversé l’Atlantique dans un conteneur vide et qui détecte désormais de la nourriture fraîche dans les bagages des passagers.

Un chien a miraculeusement survécu après avoir été piégé dans un conteneur d’expédition pendant 40 jours sans nourriture ni eau.

Le voyage océanique de décembre 2021 avait duré 20 jours avant que le conteneur ne reste au port du Panama chaud et humide pendant encore 20 jours en janvier.

Après des mois de réhabilitation et de formation, Mili a obtenu un emploi au ministère du développement agricole MIDA.

Les travailleurs du port panaméen d’Atlantico ont eu un choc lorsqu’ils ont ouvert un conteneur maritime arrivé d’Espagne et censé être vide.

À l’intérieur se trouvait un chien, toujours en vie bien qu’il ait été piégé pendant 40 jours alors que le conteneur traversait l’Atlantique depuis l’Andalousie.

Le chien de couleur caramel, âgé d’environ un an, était maigre, déshydraté et meurtri.

Aujourd’hui, après des mois de réhabilitation et de formation, Mili a obtenu un emploi au ministère du développement agricole du MIDA.

“Nous ne savons pas comment elle est entrée, ni comment elle n’a pas été détectée”, a déclaré Cecilia de Escobar, directrice nationale de la santé animale au ministère.

“C’est l’histoire d’une héroïne parce qu’un petit animal qui est dans un container depuis 40 jours, sans eau, sans nourriture, comment s’est-il battu pour sa vie ?”

“Une partie du récipient était corrodée et nous avons trouvé un petit trou. Nous supposons qu’elle a ouvert le trou avec sa patte et qu’elle a bu de l’eau de pluie.”

Tant pendant le voyage qu’au Panama, il a beaucoup plu.

Chien miracle

Après sa découverte, Mili a été emmenée à Panama City et soignée par des vétérinaires et des spécialistes de la quarantaine.

Elle ne pesait que neuf livres (4 kg) à son arrivée, a déclaré Hugo Turillazzi, vétérinaire et administrateur de l’unité canine du MIDA.

Turillazzi pense que Mili était en bonne forme physique lorsqu’elle est entrée dans le conteneur et a réussi à survivre grâce à sa graisse corporelle.

En plus de l’eau de pluie, elle aurait pu lécher la condensation sur les parois intérieures du récipient ou même boire sa propre urine.

“C’est un miracle que ce petit animal ait pu survivre si longtemps, c’est pourquoi nous lui avons donné le nom de Milagros (miracles) ou Mili en abrégé”, a-t-il déclaré.

“Et comme elle venait d’Espagne on l’appelait Mili la petite Espagnole.”

Maintenant complètement rétabli, Mili pèse 27 livres et est en pleine forme physique.

‘scanner’ bon marché à quatre pattes

Au cours des cinq mois qui ont suivi sa découverte, Mili a passé du temps à récupérer et à suivre une formation à l’unité canine du ministère.

Ayant appris à détecter les arômes des fruits et légumes, Mili a commencé à travailler il y a une semaine “avec de bons résultats”.

Les chiens de son unité travaillent à l’aéroport international de la capitale, détectant les aliments frais dans les bagages des voyageurs pour empêcher les maladies extérieures d’entrer dans le pays.

Chaque fois qu’elle détecte un bagage suspect, elle le gratte puis s’assied à côté en attendant sa récompense.

“Mili possède les quatre caractéristiques de base dont un chien a besoin pour rejoindre l’unité : amical, doux avec les gens, bon appétit et enjoué”, a déclaré le dresseur de chiens Edgardo Aguirre.

“On s’est dit : cette petite chienne a du potentiel, elle va pouvoir faire des crises.”

Mili a déjà réussi à détecter des céréales, des fruits et de la charcuterie.

Elle s’entraîne désormais à détecter l’escargot géant africain, une espèce qui peut ravager l’agriculture locale.

“C’est un scanner qui ne coûte pas très cher, seulement la nourriture et l’affection que nous lui donnons, et elle est très digne de confiance”, a déclaré Turillazzi.

C’est maintenant Mili qui aide ceux qui l’ont sauvée.

“Ils disent que tout le monde a un but dans la vie, et je pense que Mili devait être adopté par le Panama et rendre un grand service à notre pays”, a déclaré De Escobar.