C’est un millionnaire Dogecoin. Et il ne vend pas.

En février, après avoir lu un fil de discussion Reddit sur le potentiel de Dogecoin, M. Contessoto a décidé de tout faire. Il a maximisé ses cartes de crédit, emprunté de l’argent en utilisant la fonction de trading sur marge de Robinhood et dépensé tout ce qu’il avait sur la monnaie numérique – investissant environ 250000 $ en tout . Ensuite, il a observé son téléphone de manière obsessionnelle alors que Dogecoin devenait un phénomène Internet dont la valeur éclipsait celle d’entreprises de premier ordre comme Twitter et General Motors.

Ces investisseurs, pour la plupart des jeunes hommes, ne se comportent pas de manière rationnelle dans l’ancien, Homo economicus sens. Ils choisissent des investissements non pas en fonction de leurs fondamentaux sous-jacents ou des estimations des analystes de Wall Street, mais sur des critères plus vagues, tels que leur drôle, leur aspect futuriste ou le nombre de célébrités qui tweetent à leur sujet. Leur philosophie est que dans le monde saturé de médias d’aujourd’hui, l’attention est la marchandise la plus précieuse de toutes, et que tout ce qui en attire beaucoup doit valoir quelque chose.

À première vue, M. Contessoto – qui a abandonné l’université et n’a aucune formation financière formelle – ne semble pas différent d’un joueur chanceux qui entre dans un casino, mise tous ses jetons sur un seul tour de roulette et sort millionnaire.

M. Contessoto, un fan de hip-hop affable et barbu qui porte le surnom de Jaysn Prolifiq, est un immigrant de première génération dont les parents sont venus du Brésil aux États-Unis quand il avait 6 ans. Enfant de la banlieue du Maryland, il a vu son famille aux prises avec de l’argent, et il a juré de devenir riche. Il a découvert un amour de la musique hip-hop à l’adolescence, et après l’école, il a déménagé à Los Angeles, où il a pris un emploi gagnant 36000 $ par an en tant que monteur vidéo d’entrée de gamme tout en essayant de réserver des concerts pour un up-and-. rappeur qu’il connaissait.

M. Contessoto collectionne des souvenirs, comme cette copie de la bande dessinée «Masters of the Sun».

Son rêve était d’économiser suffisamment d’argent pour acheter une maison – une maison où lui et ses amis hip-hop pourraient vivre tout en faisant de la musique ensemble.

Mais ce genre d’argent était insaisissable, et il a passé plusieurs années à s’écraser sur des canapés tout en essayant d’économiser suffisamment pour un acompte.

En 2019, il a commencé à acheter des actions sur Robinhood, l’application de trading sans commission. Il est resté fidèle à de grandes entreprises bien connues comme Tesla et Uber, et lorsque ces transactions ont rapporté de l’argent, il a acheté davantage. Et en janvier 2021, il a regardé avec fascination un groupe de traders sur Reddit augmenter avec succès le cours de l’action de GameStop, serrant les fonds spéculatifs qui avaient parié contre le détaillant de jeux vidéo et se faisant des millions dans le processus. (Il a essayé de participer à l’échange GameStop mais il était trop tard et il a fini par perdre la majeure partie de sa mise.)

Peu de temps après la saga GameStop, M. Contessoto naviguait sur Reddit lorsqu’il a vu un article sur Dogecoin. Il avait déjà entendu parler de la monnaie. (Elon Musk, qui est à peu près ce que le pape François est aux catholiques pour les fans de Dogecoin, l’avait appelé la «crypto du peuple».) Mais au fur et à mesure qu’il faisait plus de recherches, il devint convaincu que l’image jokey et accessible de Dogecoin pourrait en faire le prochain GameStop.

« Dogecoin a la meilleure image de marque de toutes les crypto-monnaies », a-t-il déclaré. «Si vous mettez devant moi tous les symboles d’Ethereum, Bitcoin, Litecoin – tout a l’air super high-tech et futuriste. Et Dogecoin ressemble à: Hé, les gars! Quoi de neuf? »

Il imagine que les débutants qui investissent dans la crypto-monnaie pour la première fois pourraient graviter vers quelque chose d’amusant et reconnaissable, et que Dogecoin pourrait éventuellement devenir une sorte de rampe d’accès au monde plus large de l’argent virtuel.