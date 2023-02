‘C’est un mensonge!’ – Joao Cancelo répond aux rumeurs de Pep Guardiola après le choc de la sortie de Manchester City

Joao Cancelo a remis les pendules à l’heure après avoir spéculé sur son départ de Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) en raison d’une brouille majeure avec Pep Guardiola.

Dans sans doute le mouvement le plus sourcilleux de la fenêtre de transfert de janvier, l’arrière latéral portugais a rejoint le Bayern Munich (s’ouvre dans un nouvel onglet) en prêt pour le reste de la saison. Bien qu’il ait récemment perdu sa place dans la ville à partir de 11 ans, il avait fait plus d’apparitions que tout autre défenseur de l’équipe jusqu’à ce point.

Cancelo est tombé en disgrâce après la défaite du derby du mois dernier contre Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet)passant les trois matches suivants en tant que remplaçant inutilisé – et cela, couplé à son départ le jour de la date limite, a déclenché des rumeurs selon lesquelles lui et Guardiola s’étaient affrontés à cause de son manque de temps de jeu.

Cancelo a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et Guardiola (Crédit image : Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)

Mais les rumeurs n’étaient que cela, elles ont depuis émergé. Dans une interview avec le point de vente espagnol Mundo Deportivo (citations via Nouvelles du soir de Manchester), Cancelo a essayé de mettre fin à la spéculation une fois pour toutes. Il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“C’est un mensonge que j’aie eu une dispute avec Guardiola, un mensonge complet. Je ne me sentais pas important pour l’équipe lors des derniers matchs. J’ai parlé à l’entraîneur et il a accepté. Moi, l’entraîneur et le club avons décidé que je devais partir, que c’était la meilleure option pour moi.

“J’aime les nouvelles opportunités et je n’ai rien contre Manchester City ; j’ai franchi le pas pour atteindre le niveau que je voulais. Je suis devenu le joueur que je suis et je suis très reconnaissant envers Pep et le club : ils ont tout donné à moi et à ma famille et je ne l’oublierai jamais.

Cancelo a fait quatre apparitions pour le Bayern jusqu’à présent, en commençant par battre le PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet) 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi soir.