L’affrontement entre la Pologne et l’Argentine sera un duel entre les deux équipes, pas les attaquants Robert Lewandowski et Lionel Messi, a déclaré mardi l’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz avant leur dernier match décisif du groupe C de la Coupe du monde.

La Pologne est en tête du classement avec quatre points et avancera avec une victoire ou un match nul. Mais ils seraient éliminés par une défaite doublée d’une victoire de l’Arabie saoudite sur le Mexique.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Depuis que les groupes ont été tirés au sort, le monde entier attend de voir ce match”, a déclaré Michniewicz lors d’une conférence de presse.

“C’est un match entre la Pologne et l’Argentine, pas entre Lewandowski et Messi.

«Ce n’est pas au tennis où ils vont jouer en tête-à-tête et tout le monde attendra de voir qui sert un as ou un beau lob. Robert a besoin de ses coéquipiers, Messi aussi.”

L’Argentine a remporté six de ses 11 matchs contre la Pologne, tandis que les Polonais ont gagné la dernière fois que les équipes se sont rencontrées en 2011 lors d’un match amical.

“Ce match n’est pas un match amical”, a déclaré Michniewicz. “Ce sera un combat entre deux équipes qui peuvent encore progresser.”

Pour y arriver, la Pologne devra arrêter l’un des plus grands du monde.

“C’est une excellente question, comment arrêter Lionel Messi”, a plaisanté Michniewicz. “Je pense que le monde entier se pose la question depuis 18 ans. Et je ne pense pas que nous le saurons aussi longtemps que il joue encore.”

L’entraîneur polonais a ensuite comparé l’attaquant argentin à un ancien médaillé d’or olympique en ski alpin.

“Aujourd’hui, lors du briefing, nous avons parlé de Messi agissant sur le terrain comme Alberto Tomba sur la pente”, a déclaré Michniewicz.

“Il peut éviter tout le monde comme Tomba l’a fait, donc je dois mettre en place les poteaux, c’est-à-dire placer nos joueurs de manière à ce que ce soit difficile pour lui. Un joueur n’arrêterait pas Messi, nous devons le faire en équipe. Mais nous sommes prêts pour cela.”

Michniewicz a ajouté que la Pologne n’aborderait pas le match avec une seule stratégie.

A LIRE AUSSI | Iraniens et Kurdes du Kurdistan célèbrent la victoire des États-Unis sur l’Iran au Qatar FIFA Coupe du monde

« Nous n’avons pas une seule approche. Nous ne pouvons pas seulement être défensifs, nous devons aussi être offensifs”, a-t-il déclaré.

“Aborder ce match en espérant un match nul nous ferait perdre car nous devons supposer que l’Argentine pourra marquer. C’est pourquoi nous voudrons marquer dès le début aussi.”

Mais surtout, Michniewicz a apprécié l’expérience que ses joueurs sont sur le point d’acquérir.

“Je suis vraiment heureux parce que je suis allé à Barcelone tant de fois pour voir le football au plus haut niveau, pour voir Messi”, a-t-il ajouté.

“Nous devrions tous être ravis de jouer avec l’Argentine, et aussi pour un enjeu élevé. Nous respecterons chaque résultat, mais ferons tout pour gagner parce que nous le pouvons.

“Personne ne devrait se sentir stressé ou sous pression, ils devraient être joyeux car c’est un grand honneur pour n’importe quel joueur, entraîneur de jouer à la Coupe du monde contre l’Argentine.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici