“C’est un jeu sale”: le prince Harry promet toute la vérité dans la deuxième bande-annonce de Netflix – National

Si la famille royale ne tremblait pas dans ses bottes après le regard de la semaine dernière sur le nouveau documentaire Netflix suivant le prince Harry et Meghan Markle, ils le seront certainement maintenant.

Netflix a publié un deuxième aperçu explosif pour Harry et Meghan Lundi, promettant au public un regard dramatique dans les coulisses qui ne manquera pas d’exposer certains des éléments les plus peu recommandables de faire partie de – comme on appelle parfois la famille royale – The Firm.

“Il y a une hiérarchie dans la famille”, explique le prince Harry dans la nouvelle bande-annonce. « Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi des plantations d’histoires.

“C’est un jeu sale.”

Pour la première fois, Netflix a également partagé une date de sortie pour les docu-séries en six parties – le volume 1 commencera à être diffusé le 8 décembre et le volume 2 arrivera une semaine plus tard, le 15 décembre.

Dans la bande-annonce, Meghan et Harry expliquent comment «tout a changé» après son mariage dans la famille en 2018. On entend un journaliste dire «il y a eu une guerre contre Meghan pour répondre aux agendas des autres», un autre affirmant que l’agitation à laquelle elle était confrontée “C’est une question de haine, c’est une question de race.”

Au fur et à mesure que la bande-annonce avance, il devient clair que l’histoire de Markle sera comparée à la mort prématurée de la princesse Diana.

Dans une voix off, Harry dit: «La douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution – cette frénésie alimentaire», alors que des images d’archives montrent la princesse Diana et Kate Middleton traquées par des photographes.

Se référant à sa défunte mère, Harry dit: «J’étais terrifié. Je ne voulais pas que l’histoire se répète.

Meghan ajoute: “J’ai réalisé qu’ils ne vous protégeront jamais.”

Netflix promet que “la série explore les jours clandestins de leurs premières fréquentations et les défis qui les ont amenés à se sentir obligés de prendre du recul par rapport à leurs rôles à plein temps dans l’institution”.

“Avec des commentaires d’amis et de membres de la famille, dont la plupart n’ont jamais parlé publiquement de ce dont ils ont été témoins, et des historiens qui discutent de l’état du Commonwealth britannique aujourd’hui et des relations de la famille royale avec la presse, la série fait plus qu’éclairer l’amour d’un couple. histoire, cela brosse un tableau de notre monde et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres.

Meghan, 41 ans, et Harry, 38 ans, ont pris du recul en tant que membres seniors de la famille royale en 2020, déménageant en Californie pour poursuivre une vie plus privée à leurs propres conditions.

Depuis leur départ du Royaume-Uni, ils ont évoqué la façon dont le racisme a joué un rôle dans leur décision de partir, y compris leur interview explosive d’Oprah lorsqu’il a été révélé qu’au moins un membre de la famille royale s’était inquiété de la couleur de leur fils Archie. ton de peau quand Markle était enceinte.

La sortie des docu-séries lancera une saison chargée pour le duc et la duchesse. Le mois dernier, il a été annoncé que les mémoires de Harry, De rechangesortira le 10 janvier 2023 – presque exactement trois ans jour pour jour depuis que lui et Meghan ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale.