C’est un hôpital ontarien à but lucratif de renommée mondiale. Shouldice pourrait-il être un modèle pour les soins de santé privés?

Lorsque le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a récemment réfléchi à des réformes potentielles du système de soins de santé provincial, il a cité l’hôpital Shouldice comme un exemple du rôle positif que la privatisation pourrait jouer.

Ses louanges à l’égard de la clinique de hernie privée de renommée mondiale, l’un des rares hôpitaux ontariens autorisés à fonctionner à des fins lucratives, ont également soulevé la question de savoir s’il s’agit d’un modèle qui pourrait être reproduit ou conduirait à l’érosion de l’assurance-maladie et à la création d’un système à deux niveaux.

L’hôpital, à Thornhill, juste au nord de Toronto, se trouve sur un domaine de campagne de 20 acres, avec des jardins et des sentiers pédestres – ce qui le fait ressembler davantage à un spa – 89 lits autorisés et cinq blocs opératoires. Le menu comprend des entrées telles que la truite arc-en-ciel avec une sauce hollandaise, des pommes de terre rôties et des haricots verts ou du poulet au curry de noix de coco avec des nouilles de Singapour.

Un ancien patient a récemment plaisanté sur Facebook en disant qu’il continuait à vérifier “une autre hernie pour que je puisse avoir d’autres mini-vacances”.

Cependant, le principal titre de gloire de l’hôpital est le nombre d’opérations de hernie qu’il effectue, environ 7 000 par an.

Cela signifie, selon l’hôpital, que ses chirurgiens réparent plus de hernies en un an que la plupart des autres au cours de leur vie.

“Nos chirurgiens et notre équipe chirurgicale sont sans égal”, a déclaré John Hughes, PDG de Shouldice Hospital, dans un courriel à CBC News. “Puisque nos chirurgiens ne font que des réparations de hernie… ils sont tout simplement excellents dans ce qu’ils font – ce que vous faites de plus, vous vous améliorez.”

Shouldice affirme également que son modèle lui permet de fonctionner à un coût par cas inférieur à celui des hôpitaux publics et que les temps d’attente ne représentent qu’une fraction de ceux du système public.

L’hôpital affirme également que son taux d’infection, de complications et de récidive est inférieur à 0,5% pour les réparations primaires de hernie inguinale, le plus bas enregistré au monde.

Les chirurgies elles-mêmes sont couvertes par le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario.

En dehors de cela “nous facturons une chambre semi-privée à un tarif en ligne avec le reste de [Toronto-area] hôpitaux », a déclaré Hughes. « Il n’y a pas de facturation supplémentaire pour d’autres services, par exemple médicaux, alimentaires, médicamenteux.

Mais en raison de la politique de l’hôpital selon laquelle la plupart des patients doivent rester au moins trois jours ou plus après la chirurgie, ces frais de chambre génèrent des revenus importants, selon les critiques.

«Beaucoup de gens qui y vont, y vont parce qu’ils ont une très bonne assurance privée», a déclaré la députée ontarienne France Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé, dans un communiqué.

Fondée en 1945

L’hôpital a été fondé en 1945 par le Dr Edward Earle Shouldice, qui a effectué des chirurgies de la hernie pour les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, selon son petit-fils Daryl Urquart.

“À la fin de la guerre, il y avait cette file de personnes désireuses et désireuses de faire réparer leur hernie. Et il y avait une pénurie de lits dans les hôpitaux. Et donc mon grand-père a décidé que la meilleure façon de gérer cela était d’ouvrir un hôpital », a déclaré Urquart, qui est également un ancien copropriétaire et ancien directeur du développement commercial de Shouldice.

Son premier emplacement était au centre-ville de Toronto, mais à mesure qu’il devenait plus populaire, il a déménagé à Thornhill, dans la succession de George McCullagh, un mineur millionnaire et éditeur de journaux, qui a acheté le journal Globe et le Mail and Empire, les fusionnant pour créer le Globe and Mail.

La résidence principale du domaine a été transformée en hôpital. En 1971, la Loi sur les hôpitaux privés de la province a été modifiée pour interdire tout nouvel hôpital privé, mais ceux qui étaient déjà en activité bénéficiaient de droits acquis. Il ne reste plus que trois hôpitaux privés à but lucratif en Ontario, et l’un est Shouldice.

Parmi ses patients figurent des politiciens et des personnalités de renom, dont l’ancien Premier ministre Joe Clark, le défenseur des consommateurs américain Ralph Nader et le sénateur américain Rand Paul.

Le chef du NPD Jack Layton, un critique des soins de santé privés, a été accusé d’hypocrisie après avoir admis avoir été un patient de Shouldice au milieu des années 1990. (Tom Hanson/La Presse canadienne)

En 2006, cela a suscité la controverse pour le chef du NPD Jack Layton, un critique des soins de santé privés, qui a été accusé d’hypocrisie après avoir admis qu’il y avait été un patient au milieu des années 1990. (Layton a dit qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’un hôpital privé.)

Urquart dit que le modèle de spécialisation de Shouldice a produit une efficacité et un ensemble de compétences qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

“Vous ne pouvez tout simplement pas atteindre des niveaux d’efficacité plus élevés dans une usine générale que vous pouvez atteindre dans une usine ciblée”, a-t-il déclaré.

Le modèle peut être reproduit

Il dit que le modèle pourrait être reproduit, mais nécessiterait une initiative ciblée de professionnels de la santé spécialisés.

“Il doit s’agir d’un effort concerté entre les professionnels, les administratifs et les bureaucrates. Et ce type d’action se produit généralement dans le secteur privé, pas dans le secteur public”, a-t-il déclaré.

Mais le Dr Hasan Sheikh, vice-président de Canadian Doctors For Medicare, a déclaré qu’il existe de “merveilleux exemples” de centres chirurgicaux à but non lucratif qui effectuent des opérations à volume élevé pour des affections spécifiques.

La porte-parole du NPD en matière de santé, France Gélinas, affirme que les hôpitaux publics peuvent tout aussi bien opérer des hernies sans frais pour les patients. (Mathieu Grégoire/CBC)

“Et sans cette motivation de profit, ils sont en mesure de fournir des soins extrêmement efficaces et de haute qualité”, a-t-il déclaré, citant le Kensington Institute de Toronto, spécialisé dans la chirurgie oculaire, comme un “excellent exemple”.

“Il est réconfortant d’envoyer des gens dans un endroit qui ne fait qu’une chose et une seule chose. Et je pense que, vous savez, il n’y a aucune raison pour que cela se produise dans un modèle de prestation à but lucratif.”

Le séjour des patients remis en question

Sheikh se demande également si les patients souffrant d’hernie ont vraiment besoin de rester à Shouldice pendant quelques jours après une opération.

“L’une de mes grandes inquiétudes est le fait que pour une réparation de hernie – qui est une opération assez simple et dans la plupart des hôpitaux publics, c’est une procédure de jour – à Shouldice, ces patients restent trois nuits.

“Garder les gens plus longtemps pour faire la même procédure ne me semble pas particulièrement innovant”, a-t-il déclaré. “Et je pense que lorsque vous avez cette motivation de profit … cela soulève la question de savoir si ces décisions sont prises en fonction de ce qui est le mieux pour les patients.”

Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé, affirme que des milliers d’opérations de hernie sont effectuées dans les hôpitaux de la province par des centaines de chirurgiens généralistes.

“Et tout le monde récupère et tout le monde est satisfait.”

Gélinas dit également qu’avec seulement un nombre limité de chirurgiens généralistes dans le système, plus il y a de médecins qui vont dans des cliniques privées, moins il y en a « de disponibles pour le reste d’entre nous ».

“Les cliniques privées à but lucratif nous coûteront cher à tous”, a-t-elle déclaré. “Il est profondément inquiétant que M. Ford ait mentionné Shouldice comme un modèle vers lequel se tourner.”

Cependant, Urquart défend la politique de trois jours de l’hôpital, affirmant qu’elle réduit l’anxiété des patients et entraîne moins de complications potentielles.

“Vous aurez des gens qui diront ‘Ils n’ont pas besoin de rester. Shouldice n’a besoin que de gagner de l’argent et ainsi de suite.’ Et ce n’est pas vrai. Si Shouldice renvoyait les patients chez eux le jour même ou le lendemain, ils feraient simplement passer plus de patients dans le système.

“Cela ne fait aucune différence. La chose la plus importante à propos du modèle a toujours été ce qui est le mieux pour le patient.”