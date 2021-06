« C’est un honneur… j’ai voté pour toi » – The Right Scoop

Un journaliste d’Univision a en fait admis à Kamala aujourd’hui que c’était un honneur de lui poser une question parce qu’elle avait voté pour elle :

« C’est un honneur… j’ai voté pour vous », déclare un journaliste d’Univision avant de poser une question lors de la conférence de presse du vice-président Harris pic.twitter.com/HsjRtTcJB1 – Appel quotidien (@DailyCaller) 8 juin 2021

Hmmm. Je ne me souviens pas qu’un journaliste ait jamais dit cela à Trump ou à Pence, et s’ils l’avaient fait, ils auraient été moqués de l’industrie. Il y avait une journaliste en particulier à droite qui, à mon avis, était bien pro-Trump dans son interrogatoire, et je ne l’ai pas beaucoup aimée depuis. Car les reporters sont censés être objectifs, même s’ils ont une préférence pour les candidats.

De nos jours, la plupart des journalistes ne se soucient que d’avoir la fausse patine de l’objectivisme, mais cette journaliste d’Univision met ses préjugés au premier plan pour que tout le monde puisse les voir. Je suppose que vous pourriez dire, au moins elle est honnête au sujet de ses préjugés.

Voici une petite réaction :

C’est ainsi que commencent généralement les conférences de presse en Corée du Nord. https://t.co/hOWDWHwRw0 – BDW (@BryanDeanWright) 8 juin 2021

