Le directeur des Instituts nationaux de la santé, le Dr Francis Collins, a décrit l’autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration du vaccin Pfizer et BioNTech Covid pour les enfants âgés de 12 à 15 ans comme « un gros problème » dans la volonté américaine de rouvrir.

« C’est une nouvelle passionnante », a déclaré Collins. « Nous savons qu’un million et demi d’adolescents ont été infectés par Covid-19 depuis le début de cette pandémie, et tous ne s’en sont pas aussi bien tirés que la plupart. Et certains d’entre eux se sont retrouvés avec ce long Covid où ils ne va pas mieux, même des semaines ou des mois après être tombé malade, alors nous voulons vraiment protéger les adolescents. «

Le comité consultatif sur les vaccins des Centers for Disease Control and Prevention a prévu une réunion mercredi pour examiner les vaccins destinés aux enfants. S’il est approuvé par le CDC, comme prévu, il pourrait être distribué aux adolescents dès cette semaine.

Plus de 44% de tous les adultes américains sont entièrement vaccinés, et environ 58% ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin Covid, selon le CDC. La Maison Blanche vise à atteindre 70% d’ici le 4 juillet.

Collins a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que les États-Unis sont sur une « très bonne voie » et que la nation devrait être en mesure de voir le CDC assouplir les règlements sur les masques d’intérieur.

« Il s’agit simplement de trouver la bonne façon d’équilibrer le désir de ne pas inspirer une autre poussée, qui est la dernière chose dont nous avons besoin pour le moment, avec le fait que les gens en ont vraiment marre de porter des masques », a déclaré Collins.