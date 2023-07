« C’est un grand nom de l’industrie »

Ratan Raajputh a parlé de son expérience de casting et a révélé qu’une équipe de réalisateurs l’avait appelée dans un endroit ombragé à Mumbai.

L’actrice de télévision Ratan Raajputh, qui est devenue un nom connu lorsqu’elle est apparue en tant que chef de file dans Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo, a parlé de l’expérience du canapé de casting dans sa récente interview. Elle a rappelé comment elle avait été invitée par l’équipe d’un réalisateur pour une audition dans un endroit ombragé.

L’actrice est assez active sur les réseaux sociaux, elle poste souvent des vlogs sur YouTube. L’actrice a mentionné qu’elle s’était rendue dans un hôtel de la banlieue d’Oshiwara à Mumbai pour une audition. Elle a en outre mentionné qu’elle y avait vu des visages populaires, plus tard, elle a été appelée par l’équipe du réalisateur et a déclaré que le réalisateur voulait la rencontrer car il interagissait en travaillant avec elle.

Elle a dit: « Je suis allée dans un autre hôtel à l’étage pour la réunion. Là, ils ont continué à insister pour que nous prenions une boisson fraîche dont nous avons pris une gorgée même si nous ne le voulions pas. Puis ils ont dit qu’ils m’appelleraient pour une autre audition Mon ami et moi sommes alors arrivés à la maison et j’ai commencé à douter qu’il y ait quelque chose de mélangé dans la boisson froide. Je me sentais un peu mal à l’aise aussi.

Il a en outre mentionné: «C’était un endroit très étrange. Je suis entré dans l’endroit et j’ai vu que tout était en désordre, l’éclairage était mauvais, il y avait des vêtements jetés partout. J’y ai vu une fille allongée inconsciente à cause de l’alcool peut-être. Je pouvais sentir que tout ce qui devait arriver était déjà fait là-bas.

L’actrice a en outre déclaré qu’après avoir vu un ami avec elle, un homme est venu et s’est mis en colère. Il lui a demandé pourquoi elle avait amené son petit ami avec elle. Elle a dit un mensonge au gars et a dit qu’il n’était pas son petit ami mais son frère. Elle a dit: «Il y avait quelque chose dans cette boisson qui vous faisait vous sentir hors de contrôle même si vous êtes conscient. Nous nous sommes excusés et nous nous sommes enfuis d’ici.

Ratan n’a pas nommé la personne, elle a dit: « Je veux gifler cette personne qui m’a fait ça. C’est toujours un grand nom dans l’industrie. Ils devraient faire ça aux gens qui sont prêts mais qui ne piègent pas les nouveaux enfants. »

